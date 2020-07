Minujín va por la estatua de la libertad

Lunes 13 de julio de 2020

Su nueva creación se llama “Pandemia”, un cuadro grande pero esta vez sin los habituales colores flúo que utiliza desde 1965.Si bien Marta Minujín explicó que le llevará cinco meses terminar la obra, las restricciones no parecen detener a la artista, que continúa con los preparativos de la puesta renovada de “La Menesunda” (1965) en el Tate de Liverpool (Inglaterra), que reabrirá sus puertas el 27 de julio. La inauguración programada para el 28 de octubre de este año, sería en abril de 2021.“Posiblemente se haga en abril la Menesunda si es que no viene otra pandemia por la que tengan que volver a cerrar los museos. Está programada y toda armada para que se haga. Se hace, a no ser que venga una catástrofe mundial”, apuntó Minujín a Télam. En referencia a su proyecto de acostar la estatua de la Libertad, cuenta que la invitaron a hacer una exposición en el Jewish Museum de Nueva York.“Todo es posible -dice-, porque mi arte es un arte imposible, pero al final termino haciendolo después de unos años. Así como acosté el Obelisco (1978) o hice el Pan Dulce (1979), siempre hago proyectos increíbles. Va a ser como el Lobo marino de Mar del Plata (2014). La estatua de la Libertad acostada, en estructura de hierro en donde van adosadas hamburguesas, pero de plástico”. Al explayarse, detalló: “La idea es acostar el mito con la idea nacional de ese país, por eso la hamburguesa, porque es típica de los norteamericanos”.Otra idea que tiene en mente y espera concretar es la de la pelota de fútbol recubierta de dulce de leche. “Una pelota gigante de 15 metros de diámetro, y que grúas gigantescas jueguen al fútbol, se la pasen de un lado a otro, mientras la gente mira y después la depositen en una plataforma. Pelota recubierta de dulce de leche sólido para que la gente se lo lleve y se lo coma. Es como comerse el mito argentino que es la pelota de fútbol, pero con dulce de leche que es un invento nacional”, alegó.Además, entendió que el arte necesita renovarse. “El mito es consumido por la gente para crear nuevos mitos. Por ejemplo, la gente va a París y se sube a la tour Eiffel, en Nueva York la estatua de la Libertad, en Pisa a va a la torre de Pisa, al Arco de Triunfo en París. Ahora que estamos en el siglo XXI deberíamos ser capaces de crear nuevos mitos universales, pero no seguir con estos”.“Tienen que caer estos mitos y la gente se va a mover por el mundo por otros lugares, no siempre por París, Nueva York, Roma... podríamos llegar a cambiar la historia”, insistió.“Mucha gente dice que esta es como la gran guerra mundial, la tercera, y que después va a venir otro virus peor. Un virus lo puede pensar una persona”, analizó Minujín y cerró: “Como la madrastra de Blancanieves que inventaba pociones”.