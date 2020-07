Militta y un palo para osvaldo

Sábado 11 de julio de 2020

La cantante y actriz Militta Bora, quien tuvo un breve romance con Daniel Osvaldo hace cinco años, en medio de la escandalosa separación del futbolista con Jimena Barón, se refirió a la posibilidad de reconciliación entre los padres de Momo: “Me parece genial, es una alegría para la humanidad que las parejas se arreglen y que puedan aprender. En cuanto a Jimena me parece re bien porque además tienen un hijo chiquito... Es una familia que se recompone”, destacó.

No obstante, hubo un palo para su ex. “De Daniel no tengo nada para decir, ya quedó claro que es un tipo agresivo, es la clase de persona que es”. Militta disfruta del éxito de Sex virtual, una obra performática dirigida por José María Muscari en streaming.