Militares dieron positivo en Buenos Aires pero descartan a contactos estrechos

Domingo 9 de agosto de 2020

Un caso activo y tres recuperados La provincia de Misiones sumó tres nuevos pacientes recuperados y de esa manera queda solamente una persona con el virus activo, ya que el parte epidemiológico no reportó ningún otro contagio. Los nuevos recuperados son la anciana de 85 años de Comandante Andresito y sus dos nietos. El total de recuperados asciende a 46.



El único caso activo es la mujer de 55 años de Garupá que se encuentra externada. Se trata de la paciente 50, dada a conocer el pasado domingo y que estuvo unos días internada en el Hospital de Fátima.



La tierra colorada acumula 50 casos desde la llegada del coronavirus a la provincia y ayer se cumplieron seis días sin nuevos contagios.

Tres militares de Misiones dieron positivo para coronavirus en Buenos Aires y esto encendió la preocupación de los ciudadanos de las localidades donde prestaban servicios: Posadas, San Javier y Apóstoles. Ni bien conocidos los casos, las autoridades de cada municipio activaron el protocolo y aislaron a los contactos estrechos de los pacientes.Según indicaron fuentes oficiales a este medio, ayer se descartaron doce contactos estrechos de los soldados, tres corresponden al de Posadas y los otros nueve al de Apóstoles, que son personal del Regimiento Monte 30 donde estuvo trabajando hasta el pasado miércoles 5.En tanto, aún resta conocer el resultado de otros tres, entre los que se encuentran la esposa y suegra del apostoleño.Héctor Proeza, subsecretario de Salud de la provincia, dijo que “ya no queda nadie por testear, está cerrado el círculo”, en relación al efectivo de Posadas que había sido derivado a Buenos Aires por problemas de salud mental.“Ellos están investigando y nos están reportando las personas que tienen aisladas porque los controlan telefónicamente. Los tienen en Apóstoles con su propio sistema de sanidad, su propio protocolo”, aseguró Proeza sobre los soldados que estuvieron en contacto con el positivo.Mientras, Rolando Monteros, director del hospital local, indicó que se tomó una muestra “de cada casa; de dar positivo se seguirá con los hisopados a las otros familiares que estuvieron en contacto y están haciendo el aislamiento preventivo”.En ese sentido, Monteros indicó que dar marcha atrás en la apertura de algunas actividades dependerá de los resultados de los test de las dos mujeres.“Tengo muchas dudas porque conozco la contagiosidad del virus y sabemos todos de la circulación que hay en Buenos Aires, no sería loco pensar en que se pudo haber contagiado en Buenos Aires, si contrajo el virus ni bien llegado allá en el control ya le da positivo”, destacó.En tanto, el soldado del regimiento de San Javier no estaba en la localidad hace catorce días, según indicó a este medio el intendente Matías Vilchez, por lo que se descarta que haya contraído la enfermedad en Misiones. No hay personas aisladas ni testeadas en el Municipio.“No volveremos atrás con ninguna actividad y además hoy ya no hay el foco de riesgo que existía con el transporte de camiones porque se terminó con el traslado de cebolla, ajo y papa, se terminó la zafra por lo que no hay circulación”, destacó Vílchez.Por último, a través de un comunicado, firmado por el coronel Esteban Paiva, comandante de la Zona de Emergencia de Misiones, se informó que los estudios a estos tres soldados se realizaron en los hospitales militares de Buenos Aires.En tanto, aseguró que los tres “permanecerán situación de aislamiento en Buenos Aires hasta obtener el alta médica”.El comunicado también señaló que “en cumplimiento de los protocolos de salud, las familias y los contactos laborales del personal se encuentran en aislamiento preventivo; cabe destacar que ninguno de ellos presenta síntomas de la enfermedad”.