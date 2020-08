Miley Cyrus anunció su nuevo estreno

Viernes 14 de agosto de 2020

Desde hace unos días, Miley Cyrus está publicando en sus redes sociales algunas pistas de su nuevo trabajo. Esto provocó ansiedad en sus fans que no ven la hora de disfrutar de la esperada canción.Midnight Sky es el nombre del tema que estará disponible desde hoy en todas las plataformas. Miley Cyrus compartió unos segundos del video como adelanto.Lo último de la artista estadounidense fue un EP de 6 canciones She is coming, más algunas colaboraciones con Ariana Grande y Lana del Rey para la banda de sonido del film Los Ángeles de Charlie.