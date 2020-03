Miguel Sedoff: “No evaluamos modificar el calendario escolar”

Jueves 26 de marzo de 2020 | 01:00hs.

Los hábitos y costumbres están condicionados a una enfermedad de la que no hay tratamiento específico ni vacuna: el coronavirus. Sumado a la situación del país, Misiones libera desde hace un tiempo una batalla contra el dengue, que registra 6.444 pacientes febriles y 237 casos confirmados por laboratorio.

En ese contexto, el 12 de marzo el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, suspendió el dictado de clases, tras la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica. Si bien el Ministerio de Educación de la Nación evalúa suprimir el receso de invierno previsto en el calendario escolar 2020, Misiones no considera esa opción dado que el dictado de contenido continúa en los domicilios.





“No se está evaluando para nada, al contrario, creemos que lo que estamos haciendo es una continuidad del servicio educativo a través de la virtualidad. No se están perdiendo días de clases, ese es nuestro concepto”, dijo a El Territorio, el titular de la cartera educativa local, Miguel Sedoff. "Nuestros alumnos no están yendo a la escuela pero no se interrumpió el dictado de clases", agregó.





“Por ahora nuestra apuesta fue la Plataforma Guacurarí +, más grupos de WhatsApp, Facebook y las municipalidades si necesitan repartir algún material. Tenemos sistemas para mantener al alumno relacionado con el sistema educativo. En esta emergencia es fundamental que los alumnos no pierdan las clases”, comentó y a modo de ejemplo citó que sólo ayer hubo un millón de vitas a la Plataforma Guacurarí +.





“Hasta ahora las clases están suspendidas hasta el 31 inclusive, todavía no se reunió el Consejo Federal de Educación para dar nuevas directivas, pero todo es muy cambiante”, aseveró.





En cuanto al criterio de evaluación teniendo en cuenta el cierre del primer bimestre para nivel primario y trimestre para el secundario, anticipó que podrá variar de acuerdo al contexto: "en nuestro sistema educativo existen diferentes manera de evaluar, no necesariamente un examen. Estamos trabajando en maneras de calificar los diferentes trayectos. Es un desafío pero son alternativas que veníamos trabajando hace bastante".