Miguel Dictar: “Todo se va viendo y aprendiendo sobre la marcha”

Domingo 19 de abril de 2020 | 11:00hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Es difícil tener precisiones respecto al nuevo coronavirus que tiene en vilo al mundo. No obstante, el trabajo de investigadores y científicos en todo el planeta no cesa. Mientras se van conociendo nuevas cuestiones acerca de la enfermedad, sus síntomas y complejidades, hay ciertas drogas que -mientras se logre una vacuna o medicación eficaz- están dando buenos resultados en pacientes positivos.El Territorio dialogó con el médico Miguel Dictar, director ejecutivo del Hospital Escuela Ramón Madariaga y jefe del servicio de Infectología y Microbiología del Instituto Alexander Fleming, de Buenos Aires, quien además coordina el tratamiento de los pacientes misioneros.El profesional indicó que el procedimiento consiste en suministrar durante cinco días 600 miligramos de hidroxicloroquina más azitromicina: 500 miligramos el primer día y 250 miligramos los cuatro que siguen.“Ese es el tratamiento inicial que estamos dando. La hidroxicloroquina es un fármaco muy conocido que se usa para la malaria y otras enfermedades como artritis reumatoidea, se suministra de siete a diez días de acuerdo a la evolución. El único inconveniente que tienen los dos fármacos nombrados más arriba es que pueden producir una alteración en el electrocardiograma y por eso los controlamos cada 48 horas y si es necesario, de acuerdo al electro, los suspendemos antes de tiempo”, explicó Dictar.Por otra parte, señaló que en los casos que se requiera también se les proporciona tocilizumab, un anticuerpo monoclonal. El paciente de Posadas, que recibió el alta en la jornada del viernes, por ejemplo, tuvo que tomarlo.“Lo usamos en el caso que veamos que a pesar de que el paciente tenga la PCR negativa sus marcadores inflamatorios van subiendo o su imagen de la tomografía pulmonar empeora o si necesita aún continuar con suplemento de oxígeno. Lo aplicamos para inhibir esa respuesta inflamatoria exagerada; con el paciente de Posadas necesitamos usarlo y tuvo muy buena respuesta”, destacó.Hay alrededor de 150 protocolos en marcha en todo el mundo para combatir al Covid-19, según señaló Dictar, y una de las drogas que aparentemente también está dando buenos resultados es un antiviral llamado remdesivir, del laboratorio Gilead Sciences, que ya se usa en Europa y Estados Unidos.“Todo se va viendo y aprendiendo sobre la marcha y todo el tiempo están apareciendo nuevas publicaciones, nuevos síntomas, nuevos efectos adversos y complicaciones”, consideró.Sobre qué pasará en un futuro con el virus, sostuvo: “Es muy difícil de pronosticar. Se dice que alrededor del 60% de la población se va a infectar, lo que significa que se va a inmunizar. Todavía no sabemos si el virus va a mutar como muta el virus de la influenza y por eso todos los años nos tenemos que revacunar. En este caso ya se habla de que pueden haber mutaciones, pero en la medida que la gente se inmunice y salga una vacuna la protección va a ser generalizada”.Y completó: “Creo que va a ser muy difícil saber con exactitud por qué y cómo surgió esto. El coronavirus es un tipo de virus de los llamados ARN virus, que son pesados y hay muchísimos. Los que ya conocemos producen cuadros gripales o de vías respiratorias no importantes, esos tipos de virus se conocen hace mucho tiempo, se conocían como de poco morbilidad, que no producían enfermedades graves; esta es una de las grandes diferencias con el Covid-19”.En los últimos días se vio que muchas personas acudieron a las farmacias en busca de la droga hidroxicloroquina para tenerla por si acaso.Sobre esto alertó, Dictar: “No puede ser utilizada individualmente. Es una droga que en esta situación tiene que ser supervisada por personal médico, no es una droga que se la pueda tomar como profilaxis ni porque se crea que le puede prevenir de algo. Como toda droga, tiene sus efectos adversos y hay que tener cuidado en ese aspecto”.