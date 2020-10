Micros de larga distancia: expectativas ante la vuelta para cuatro categorías de pasajeros - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020 | 15:00hs.

En la jornada de ayer se registró la vuelta del tren de pasajeros a Misiones luego de ocho años. En el primer viaje estuvieron el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, además del gobernador Oscar Herrera Ahuad y otros funcionarios provinciales.





En la oportunidad el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, se refirió a la condición de los colectivos de larga distancia que desde el comienzo de la pandemia y la etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se encuentran sin funcionar.





La Argentina cuenta con unos 15.000 micros de larga distancia que recorren 1.600 destinos del interior del país y que ocupan a unos 18.000 trabajadores en más de 100 empresas.





"Tenemos todo absolutamente diseñado, terminado todo en cada uno de sus pasos, no sólo dentro del viaje sino también en el arribo a cada una de las terminales. Estamos acordando con cada uno de los gobernadores, sólo esperamos la autorización del presidente de la cartera sanitaria que es el ministro de Salud Pública para que lo podamos poner en marcha a la brevedad, esperamos que esta semana sea así y que la que viene podamos volver tener colectivos, siempre marcando dos cuestiones", explicó Meoni.



A continuación el ministro acentuó que en una primera etapa van a ser los gobernadores quienes van a tener la facultad el arribo de las personas a las terminales que depende de la zona que provengan y si se pueden traer pasajeros o no, "porque se pueden traer de zonas críticas y hay que preservar la salud. Después lo segundo es que solamente va a ser utilizado para exceptuados y esenciales, es decir para dos categorías de pasajeros y no para todos, excepto para algunas cuestiones especiales que podrían darse que en alguna localidad puedan arribar para fines turísticos, en ese caso también lo autorizaríamos y la cuarta y última excepción para los trabajadores golondrinas".





"En esta primera instancia en estos próximos 60 días seguramente ese sea el contexto de uso y veamos la evolución de la pandemia en todo el país", concluyó el ministro de Transporte de Nación.





El regreso de los vuelos

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación lanzó durante la semana el Previaje, un programa de preventa turística que busca incentivar la actividad al devolver en un crédito del 50% de lo gastado para volver a viajar dentro de la Argentina en 2021.



Las compras que se hagan hasta el 31 de octubre ante prestadores turísticos inscriptos en el programa podrán aplicar para viajes desde el 1º de enero de 2021, mientras que las que se hagan a partir de noviembre aplicarán para viajes desde el 1º de marzo. El programa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre.







"Estamos ansiosos de que todo esto suceda, que empiecen a volar los aviones en el país y que la gente se pueda empezar a mover con todos los protocolo para seguridad personal de cada uno y con responsabilidad social", fueron las palabras del ministro de Turismo de la Provincia José María Arrúa, en referencia del programa lanzado por Nación en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Además acentuó que hay que saber que estamos ante una situación inédita para la humanidad, lo importante es el cuidado personal y la responsabilidad de cada uno.

Hoy somos una provincia que tiene menos casos y por eso se reactivó de alguna manera la actividad económica y el turismo es una de las actividades más resentidas no sólo acá sino también en todo el territorio nacional y en el mundo. Hoy tenemos la expectativa de la visita del ministro, quien mantendrá reuniones con el gobernador y esperamos que traiga las buenas nuevas pero si sabemos que en octubre vuelven los vuelos, esto está confirmado, pero dependerá de la confirmación de los gobernadores".



"El Gobernador fue uno de los primeros en pedir la vuelta de los vuelos y cuando se pueda empezar a recibir a los turistas, lo haremos, pero aún no se conocen detalles si en primera instancia serán personales esenciales o por cuestiones familiares o si son para fines turísticos los primeros vuelos", aclaró el funcionario.



Pasaporte sanitario

Por otro lado, Arrúa, remarcó que se está trabajando en los protocolos que van a ser necesarios para recibir a las personas, "la idea es tener un pasaporte sanitario que ya está en la ley de la provincia con la realización del test rápido pero lo están terminado de definir las autoridades de la salud y cuando se termine se comunicará a la gente para que sea una sola la información".



"Se ha hablado del operativo en el aeropuerto de Ezseiza para vuelos de cabotaje y garantizando que quienes suban a los aviones ya tengan el resultado del hisopado. Se tendrá que definir la frecuencia de los vuelos y en función de eso se verá si los dos aeropuertos misioneros abrirán sus puertas. Sin embargo, ambos están preparados, tanto el de Iguazú como el de Posadas, tienen todas las condiciones de bioseguridad necesarias, si vuelven los vuelos serán con pocas frecuencias y poca capacidad para que no exista entrecruzamiento de pasajeros", concluyó.







