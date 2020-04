Miércoles 29 de abril de 2020

El ex jugador de la NBA Bill Laimbeer, campeón con Detroit Pistons en dos ocasiones, afirmó que Michael Jordan y los Chicago Bulls eran “unos llorones”, tras la emisión del capítulo tres y cuatro de la serie The Last Dance en el que se revivieron los duelos entre ambos equipos a principio de los años 90.

“Michael Jordan y sus Bulls eran unos llorones. Se quejaron y lloraron durante mucho tiempo sobre lo malos que éramos. Y, lo que es peor, dijeron que somos malas personas. Y eso no es cierto. Simplemente fuimos jugadores de básquet que intentaban ganar. Eso realmente me molesta”, apuntó el ex pivote.