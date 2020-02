Michael Bublé y el cambio de vida

Jueves 13 de febrero de 2020

Michael Bublé tomó la decisión de no compartir más fotos familiares en sus redes sociales. El esposo de Luisana Lopilato dijo en una entrevista que quiere pasar más tiempo con su familia y concentrarse en ofrecerle a sus hijos “más hechos y menos pantallas virtuales”: “Quise dejar afuera de mi vida al narcisismo”.

En diálogo con The Daily Telegraph, el cantante aseguró que ya no publicará fotos junto a sus hijos a ni a su mujer y que está feliz con esa decisión.

“Fue un cambio filosófico. Levantarse en la mañana y pensar: ‘¡Ey! Eres un hombre afortunado, así que ve y demuéstrale amor a tus hijos con acciones reales”. De esta manera, el intérprete sólo comparte en sus redes videos y fotos de sus giras musicales, dejando en claro que existe una clara línea entre su vida profesional y su vida privada.

Tal como comentó el músico, todavía mantiene abiertas sus cuentas en Instragram - con 2,3 millones de seguidores- y en Twitter, pero los utiliza exclusivamente para promocionar sus canciones y shows. Según reveló en la entrevista con el diario australiano, todo comenzó cuando su hijo Noah fue diagnosticado con cáncer: “Después de que mi hijo se recuperó no pensé realmente que volvería a los escenarios. Muchos me dijeron que mi carrera ya estaba terminada. Aunque pude regresar, no pierdo de vista que lo importante es no caer en el narcisismo y centrarse en la familia”.

Bublé confesó que tanto él como Lopilato todavía tienen cierto temor de que la enfermedad vuelva a reaparecer en la vida de su hijo. “El cáncer no es algo que uno termina y listo. No es una operación o una pastilla que hace efecto y ya estás curado. Siempre hay que estar atento haciendo chequeos, y esa preocupación inevitablemente siempre está en tu mente”, sentenció.

“Creo que me hizo un mejor padre, un mejor ser humano y un mucho mejor artista”, opinó, agradecido.

“Cuando lo peor que te podría pasar te sucede, ya no tenés miedo de nada más”, señaló Michael. Y comentó que vive su vuelta a los shows con mucho disfrute y alegría.Ahora sus performances tienen otro sentido para él. “Amo subirme al escenario y conectar con todas esas hermosas almas. Es un gran placer y un honor poder presentarme, especialmente cuando hay gente entre el público que está atravesando su propio dolor o duro momento”, cerró el artista.

Por su parte, Lopilato todavía se muestra más abierta a mostrar algunos momentos de su vida en familia en sus redes sociales. Sin embargo, no expone los rostros de sus hijos en su Instagram, y justamente hoy publicó una reflexión acorde al pensamiento de su marido: “Disfrutando de la lluvia. Qué importante que es tomarse un minuto para disfrutar de las cosas chicas, estando presente en el momento y no preocupada por lo que viene”.