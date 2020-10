Micaela Tinelli se defendió en las redes - El Territorio Misiones

Domingo 11 de octubre de 2020

Micaela Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli no suele estar envuelta en polémicas. Es más, en su cuenta de Instagram siempre es todo alegría comparte su vida con sus followers y también se muestra muy enamorada de su novio, Lisandro López, el defensor de Boca Juniors. Pero esta vez llegó a un limite y explotó contra varios de sus seguidores luego de subir una rutina y recibir comentarios despectivos.“Uno les sube cosas con buena onda y muchos bardean, que tema che. Mi primer reel, hice lo mejor que pude y obviamente porque me encanta compartirles mis tips y las cosas que me funcionan a mí. Ese es el único fin. Asi que los que quieran bardear, tómense el palo”, depotricó respecto a los comentarios agresivos que recibió tras publicar una rutina de belleza.