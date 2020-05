Mica Tinelli y la convivencia con Licha

Miércoles 27 de mayo de 2020

Mica Tinelli tiene un perfil bajo y no suele dar muchas notas en los medios de comunicación. Sin embargo, la diseñadora prefiere expresar sus pensamientos a través de las redes sociales. En esta oportunidad, ella les pidió a sus seguidores de Instagram que le preguntaran o le contaran sobre cómo se estaban sintiendo en esta cuarentena para charlar un rato.

Una de las consultas fue sobre su convivencia con Lisandro López, el jugador del club Boca con quien está en pareja desde el año pasado. “Nos llevamos bien, nos complementamos. Respetamos nuestros espacios dentro de la casa, creo que eso es clave”, respondió la hija de Marcelo Tinelli, el conductor que está trabajando en el pronto regreso de ShowMatch a la pantalla chica de El Trece.

Cuando le preguntaron cómo se había conocido con el Licha, Mica contestó pero no quiso contar mucho: “Nos empezamos a escribir por acá, ya voy a dar más detalles”. Lo divertido fue su reacción al consultarle si su pareja sabía cocinar. La hermana de Candelaria Tinelli publicó una foto de Kim Kardashian sentada en un sillón con cara de indignada, dando a entender que el deportista no tiene mucha idea sobre preparar comidas.

Durante la charla virtual con sus seguidores, la diseñadora explicó cómo se siente en este aislamiento: “Tratando de llevarla con muuucha calma. Al principio me costó, me daba miedo sentirme ‘encerrada’, sentía como claustrofobia. Después me fui adaptando y entendiendo que esto es lo que hay que hacer, en este momento me da más miedo salir. Me siento más tranquila en casa. Pero obviamente todo el tiempo vamos pasando por todo tipo de estados y sintiendo todo tipo de emociones, creo que es nos pasa a todos”.

Otra joven le dijo que se sentía frustrada, porque era la única del grupo de amigas que respetaba la cuarentena. Mica le respondió: “A mí también me frustra ver como mucha gente no la respeta, ¡sobre todo cuando no tienen la necesidad de salir a hacer cosas! No lo entiendo y me parece injusto por los que la respetamos”.

La historia de amor de Mica y Licha comenzó en 2019 y ellos oficializaron su romance en septiembre pasado. Con el paso del tiempo, la pareja se fue afianzando.

El defensor del Boca pasó varias pruebas familiares para poder ganarse el corazón de su amada. Primero, fue al cumpleaños de su hermana Cande, y luego fue invitado a tomar el té a la casa de Marcelo, donde se divirtió y jugó con Lolo, el menor de los hijos del conductor.

Así, parece que obtuvo la aprobación de todos y se fue vacaciones al frío de Europa con su novia. Ahora la pareja está compartiendo el mismo techo durante el aislamiento y por el momento, la convivencia sólo ha fortalecido el vínculo amoroso.