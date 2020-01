Mica aprendiendo a estar sola

Miércoles 15 de enero de 2020

“Para alguien que ama su trabajo y puede hacer lo que le gusta, es imposible que esté mal. Obviamente hay factores que influyen, pero haberme separado y que a la semana me hayan llamado para hacer esta obra para mí demuestra que la vida es perfecta y que todo pasa como tiene que pasar. A lo mejor, si seguía con mi ex, no me venía a hacer temporada. O sí. No tengo idea...” arranca diciendo Mica Vázquez a Infobae.

En cuatro meses, su vida cambió por completo. En octubre de 2019, se separó del rugbier Federico Larroca, con quien estuvo en pareja durante cinco años -dos de los cuales fueron de matrimonio- y en noviembre recibió la propuesta de hacer temporada teatral en Mar del Plata con Mentiras Inteligentes. Aceptó casi sin dudarlo y ahora comparte escenario con Fede Bal, Nora Cárpena y Arnaldo André.

Instalada en La Feliz, la actriz pasó las fiestas con amigos y familiares y, en una charla exclusiva con Teleshow de Infobae, cuenta que está reencontrándose con ella misma. “Estoy feliz, abocada a la obra y aprendiendo a estar sola. Son muchos cambios y muy juntos, así que los estoy transitando de a poco. Las cosas se dan como se tienen que dar. Estoy entendiendo eso y que todo pasa por algo. La vida es perfecta y todo encaja como tiene que encajar”.

Además cuenta “estoy muy contenta porque nos está yendo bien, el público se divierte y la obra sale cada día mejor, así que estoy superando las expectativas”.

Mica aprovecha los primeros días de sol para disfrutar de la playa con las amigas, entre las que se destaca Julieta Bal, hermana de Fede y que supo ser la celestina del “amor de verano” que vivieron los actores hace ocho años, y aprovechó para comenzar a tomar clases de surf.

“No le tengo miedo al mar, tampoco voy confiada. Pero me encanta y me fascina el plan de surfear por la conexión que hay con el mar y la naturaleza, aunque no me sepa ni parar, está bueno apreciar lo que te da el mar”.



Un amor adolescente

“Tuvimos algo chiquito, éramos los dos muy chiquitos. Y ahora nos reencontramos desde otro lugar, trabajando. Estamos disfrutando de lo que pasa arriba del escenario, que es re lindo y lo estamos respetando”, indica Mica sobre su relación con Fede Bal.

“Sé que le tienen que buscar una novia todos los veranos y que la gente con la que él trabaja tiene que ser su pareja, pero en este caso no sucede. No puedo fomentar algo que no es real. Nos llevamos bárbaro, lo conozco hace mucho tiempo y lo pasamos bomba. Pero es una relación laboral. Nuestra intención es cuidar la obra”, explica.

“Nos acompañamos mucho, nos queremos y nos cuidamos”, cuenta quien celebró la llegada del 2020 en la casa del actor “justamente por esta relación que tenemos, seguramente nos vean juntos en eventos. No me voy a esconder, somos muy compinches. Además, en la obra somos cuatro. Está bueno que la amistad se refleje en el escenario”, dice Vázquez.

Al ahondar detalla:“Yo estoy en un proceso personal mío, encontrándome conmigo, cerrando mi historia. Acabo de terminar con mi ex. Estoy en esa, más que pensando en Fede, que hoy es un compañero y amigo”. Sobre su ex, dice: “él es de otro palo, sabe quién soy. Cuando salen esas cosas, entiende que estoy trabajando, que intentan buscarle una nota, pero mientras yo no hable de él y de lo que fue nuestra historia, supongo estará tranquilo”.

“No estoy teniendo un diálogo fluido porque estamos intentando cortar esta historia de la manera más sana para los dos”, agrega.

Por eso responde que transita este momento“enfocándome en mí. No tengo idea qué pasará mañana en mí. Yo vine a reencontrarme conmigo, para estar sola y para hacer este proceso. Después veré lo que pasa. Lo que venga, no tengo idea. Tampoco digo que voy a estar separada del mundo. Recién está arrancando la temporada y hoy no puedo decir, ni saber, cómo será mi verano. Por lo pronto, estoy encontrándome conmigo y tratando de ser feliz todos los días”.