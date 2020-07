Viernes 24 de julio de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Cómo colaborar Las donaciones para Voluntades se reciben en Santa Fe 1446, 2° piso E, edificio Juan Pablo VII, los miércoles y viernes de 16.30 a 18. O al celular 376-4520813 (José).

Cuando hace tres décadas atrás Maia Ayrault se quedó sin trabajo, al principio no supo qué hacer. Pensó y salió a dar vueltas. Ya tenía marido, hijos y siempre había trabajado. Caminando llegó hasta el antiguo hospital Ramón Madariaga de Posadas. No sabe bien por qué fue pero tuvo la corazonada de acudir allí.“Toqué una puerta y me hicieron entrar y me preguntaron si quería darle un yogurt a alguien que estaba en terapia intensiva, lo hice y nunca más paré”, recordó ayer junto a El Territorio la hija del ex gobernador misionero César Napoléon Ayrault.Treinta años pasaron desde ese momento. Así se encendió en ella la llama del servicio social. Una pasión y compromiso por el otro que logró transmitirle a decenas de personas en estos años.“Mi tiempo está disponible para ayudar a los demás. Yo tengo familia, hijos, nietos, mis problemas, pero hay gente que no tiene nada ni a nadie”, admitió.Con el tiempo se fue formando un grupo de trabajo que también empezó a dar servicio en el pabellón de pediatría y en otros nosocomios. Así en 2003 se gestó formalmente la Asociación Civil Voluntades, que Maia preside.Hoy la ONG tiene presencia en el Madariaga, el Pediátrico, el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) y el Hospital de Fátima. Incluso crearon el primer y único banco ortopédico del Parque de la Salud donde entregan en préstamo insumos médicos. Hay desde muletas, bastones, andadores y trípodes hasta fajas.De esta forma, a sus 66 años no se queda quieta. Ella y los demás voluntarios respetan las medidas de aislamiento impuestas ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero saben que no pueden dejar de ayudar a quien la está pasando mal.“Más allá del deseo de ayudar, nosotros nos capacitamos. Mucha gente me llama porque tiene mucha voluntad de ayudar, pero con eso no alcanza para ir a un hospital. Uno tiene que estar capacitado porque nosotros ingresamos a instituciones que tienen normas y tenemos que respetarlas. Para ejemplificar, un voluntario no puede nunca sentarse en la cama de un paciente. Para escucharlos traemos una silla y nos ponemos cerca, así no ejercemos ningún tipo de poder con el paciente”, explica mientras acomoda las donaciones que reciben en el local céntrico que poseen.“Cuando uno entra a una terapia intensiva no es fácil lo que se vive. O cuando se ingresa al área de quemados de niños. Entonces sabemos cuáles son los ejercicios que debemos realizar en ese momento para recomponernos si lo que vivimos nos movilizó por dentro, y eso se aprende con capacitación”, añadió.Hoy todos los voluntarios son conocidos por el personal de salud que se desempeña en las instituciones. Saben que su labor, al igual que la del médico y enfermero, es clave en la recuperación y acompañamiento del paciente.Voluntades provee desde pañales, un peine y jabón hasta ropa para el enfermo y su familia. Pero no da plata. “Todos estos años la pobreza se incrementó y a los hospitales de Posadas llega casi el 70% de gente desde otras partes de la provincia. Y a veces por la rapidez se los sube a una ambulancia y vienen con lo puesto, entonces todo lo que sea ropa, jabón, shampoo, peines, máquina de afeitar o toallas le damos nosotros. Así recorremos cama por cama. Ese es el trabajo y la característica de nuestra ONG”, precisa Maia.A finales de febrero de este año, cuando se preparaban para realizar la feria anual de venta de ropa en la que recaudan fondos, la pandemia lo frenó todo. Un mes estuvieron sin poder hacer nada y la necesidad de ayuda apremió.“Cuando llegó el segundo mes y seguíamos en cuarentena hice una propuesta al grupo, porque conocemos las carencias de las personas que llegan a los hospitales, sabemos que hay gente que no tiene nada y tiene que afrontar diversas situaciones allí. Entonces se nos ocurrió ayudar desde afuera”, relató.Entonces un grupo de voluntarios se junta cada martes a clasificar y armar bolsas donde va la asistencia. Lavan y desinfectan la ropa, cosen toallas, arman kits de aseo personal y los miércoles eso se distribuye “según lo que se necesita y siempre con la autorización de los directores de los hospitales. No se traspasa la puerta, una persona de confianza recepciona la bolsa y no se tocan con nadie. Así estamos hace tres meses ayudando a los hospitales”, destacó.Todos los voluntarios donan su tiempo y no cobran por el servicio que dan. “Somos voluntarios de hospitales por elección, porque estamos preparados para ir a comedores u hogares”, dijo.Y desde hace tres años también acompañan a los pacientes oncológicos del Instituto Misionero del Cáncer. “Para eso hicimos un convenio con una fundación de Buenos Aires que se llama Dónde Quiero Estar. Vinieron tres veces a Posadas a darnos los cursos correspondientes”, expresó.En el IMC crearon el programa Arte y Reflexología para acompañar con talleres de pintura a los pacientes que desean.“Desde Buenos Aires nos mandan unas plantillas, témperas y pinceles. Esto no le cuesta nada al Estado ni al hospital. Y nosotros agregamos todo lo que es masajista y reflexología. Ahí, con la mano libre, el paciente pinta. Tenemos gente especializada en arte que trabaja con nosotros. Y el paciente pinta lo que quieren. Son trabajos que reflejan lo que sienten en ese momento: angustia, tristeza, felicidad. Esa tarea para nosotros es muy importante”, sostuvo.“Somos 35 personas. Como asociación no somos grandes como otros voluntariados del país, pero estamos bien organizados. Así podemos llevar adelante una actividad una vez por semana en cada hospital”, agregó.Este año además recibieron una distinción de la Cámara de Diputados por las actividades de acompañamiento a pacientes oncológicos.“Hoy sigo porque hay mucho para hacer en los hospitales y porque me encanta. Ir allá y poder mejorar por segundos la calidad de vida de una persona que está pasando un momento difícil es muy importante. Siempre hay una palabra de aliento que dar”, cerró.