Jueves 16 de julio de 2020 | 02:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

“El día que me entregaron mi nuevo DNI sentí todas las emociones juntas. Estaba re feliz. Sabía que estaba dando un gran paso, el paso que siempre quise dar; pero como que tenía miedo por mi familia, por cómo lo tomarían. Igual estaba decidido y sabía que estaba haciendo algo bueno por mí, y tenía la necesidad de hacerlo. Por eso fue un día inolvidable. Por fin tenía algo que identificaba lo que soy, con el nombre y el sexo con los que me identifico”, reflexionó Thomás Cañete (19) respecto de su nueva identidad de género.

Así, el 15 de febrero del 2019 quedará grabado en su memoria, como también los innumerables logros deportivos que cosechó años antes, cuando era Tamara Cañete, una de las mejores judocas de Misiones.

Múltiple campeona provincial, hizo podio en los nacionales de Córdoba y Formosa y fue medalla de oro en los Nacional Juegos Evita. Como integrante de la selección argentina obtuvo la medalla de plata en el Sudamericano de Chile.

Tantos logros la llevaron a consagrarse como la Deportista Obereña del 2014.

“Mi pasado me hizo lo que soy hoy, y estoy orgulloso de ello. Pero lamentablemente, mi entrenador de toda la vida, el que me ayudó a crecer, tuvo una actitud muy negativa con mi nueva identidad de género. Para mí fue muy feo, porque era como un segundo papá y compartimos muchísimas cosas”, lamentó.

En diálogo con El Territorio, Thomás aseguró que su ex entrenador le cerró las puertas del tatami que lo vio crecer, lo que significó un duro golpe anímico.

“Un día llegué a entrenar re feliz y me dijo que estaba mal lo que hacía, que tiré por la borda todo lo que construí y que ahora no era nadie. Me cerró las puertas. También fue un golpe para mis padres, porque soy hijo único y ellos siempre le dieron toda la confianza para estar conmigo”, comentó.



Pasión intacta

Pero Thomás asimiló el golpe con la fortaleza y el coraje que siempre lo caracterizó en el tatami, aunque reconoció que primero dolió, más por venir de quien vino.

“En apariencias es un entrenador muy abierto y tolerante, pero hoy tengo que decir que siempre fue homofóbico. Compartimos muchas cosas y por eso lo digo”, indicó.

Ante el rechazo del sensei por un tiempo abandonó la práctica del deporte, pero la pasión pudo más y aparecieron los amigos de fierro, como Diego Álvarez, con quien entrena actualmente.

Al respecto, subrayó que “nadie puede decirnos que no hagamos lo que amamos. Amo el deporte, me gusta mucho entrenar y, cuando pase la pandemia, quiero volver a competir”.

También instó a las personas a buscar la felicidad, a pesar de lo que diga el entorno o la sociedad.

“Al fin y al cabo, yo sigo siendo la misma persona, sólo que tengo la identidad que quiero y que me hace feliz. Por eso es importante que los formadores y entrenadores sepan respetar a todas las personas y no discriminen”, opinó.

En tal sentido, por ejemplo, destacó la predisposición del personal del Registro de las Personas, donde todos lo trataron muy bien y lo hicieron sentir cómodo durante la tramitación del su nuevo DNI.

“Yo tenía una carrera deportiva muy buena, pero cuando dije quién era no me dejaron seguir. No quisiera que otras personas pasen por lo mismo porque es muy feo, muy injusto”, reflexionó.