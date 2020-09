“Mi hijo fue a comprarme galletitas y miren dónde está, quiero justicia” - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020 | 07:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

“Lo único que sé es que mi hijo falleció ayer a las 19.30 en un accidente acá cerca. Se derrumbó un negocio que estaba todo mal hecho”. Así de crudas y directas fueron las primeras palabras emitidas ayer por Irma Faraón (66), la madre del joven de 24 años que murió luego del colapso de una estantería en un supermercado de Posadas.Además del dolor por la pérdida y la impotencia por lo trágico de la situación, Faraón ahora también se ve atravesada por un deseo de justicia ya que asegura que no es la primera vez que el emprendimiento comercial registra un accidente de este tipo.La mujer es madre de Cristian Fermín Acuña (24), quien ese miércoles a la tarde fue hasta el supermercado El Punto de Encuentro del barrio Manantiales y acabó debajo de las góndolas que cayeron en forma de dominó después del colapso de una de ellas.El chico, al igual que otros dos jóvenes y la dueña del comercio, resultaron con lesiones de diversa consideración pero su estado en particular se agravó como consecuencia de un paro cardiorespiratorio que le terminó provocando la muerte poco antes de llegar al hospital.“A mi hijo lo llevaron al Favaloro, le hicieron RCP pero no alcanzó, no aguantó. Falleció mientras llegaba. Él vivía conmigo, me ayudaba, me cuidaba y yo ahora me quedé completamente solita”, expresó Faraón, quien además es madre de otros diez hijos pero todos ellos viven en Buenos Aires y no pueden venir a acompañarla por las restricciones de la pandemia.Rodeada de vecinos y algunos pocos familiares directos, la mujer recibió ayer a El Territorio mientras aguardaba la entrega del cuerpo de su hijo después de la autopsia ordenada por la Justicia.“Él era mi mano derecha. Él trabajaba, no era un chorro o un vago. Era una persona que vivía conmigo como un hombre de familia, cuidándome a mí. Cuando yo me internaba él estaba conmigo día y noche”, contó.Faraón además reconstruyó cómo fueron los últimos momentos con su hijo y recordó que “ayer se fue a cobrar el IFE, fue al mercado, dejó la mercadería y se fue de nuevo a comprar la galletita para mí y ahí pasó la desgracia”.A continuación, la mujer no dudó en apuntar responsabilidades en los propietarios del supermercado en cuestión: “El negocio no tenía ninguna precaución, no tenía nada. Las estanterías no tenían los tarugos que tenían que tener para sujetarlo a la pared. Era un negocio totalmente desordenado. Ahí murió mi hijo. Yo quiero justicia y nada más”.Además, recordó un episodio previo que también involucra a su hijo y al mismo supermercado. Hecho que, en retrospectiva, hoy parece haber sido una premonición. “Ellos primero tenían el negocio acá. Nosotros le conocemos a los dueños, éramos clientes de toda la vida. Después ellos se cambiaron allá, pero en el local de acá cerca ya una vuelta pasó lo mismo, esos estantes se vinieron arriba de los otros estantes y mi hijo y otro señor atajaron. Ahora mi hijo fue a comprarme una galletita y miren dónde está. Me arrebataron la vida de mi hijo. Quiero que haya justicia”, lanzó la mujer.Junto a ella se encontraba su hermana, que fue la que habló con los responsables del lugar y sobre ese diálogo recordó que “ellos dijeron que la pared de arriba se desmoronó, cayó encima del estante y el peso de eso hizo colapsar todo y se vino todo sobre la gente. Ahora hay que saber verdaderamente si se derrumbó de arriba o el estante cayó no más”.Al respecto, Faraón se limitó a expresar que “el deber de ellos ahora es encargarse del velatorio, porque yo no tengo ni una monedad. Necesito eso y también necesito que haya justicia”.En medio de estas denuncias familiares, El Territorio indagó respecto a la situación legal del comercio y pudo confirmar que el establecimiento carecía de habilitación municipal.Según explicaron voceros consultados, el comercio de la tragedia ni siquiera registraba pedido de habilitación alguno. Las mismas fuentes mencionaron que para el local anterior sí habían gestionado el correspondiente permiso, pero la solicitud aún estaba en trámite.En material judicial, las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete continuaban anoche a la espera de los informes periciales de Bomberos y Criminalística para analizar el cuadro de situación y determinar si puede existir algún delito de por medio y/o responsabilidad en alguna persona en particular.El supermercado El Punto de Encuentro está ubicado sobre la calle 108, en su intersección con la 133, a unos 100 metros de la avenida Jauretche. Según comentaron, se habían mudado allí hace aproximadamente un mes.Los que también vivieron y sufrieron en primera persona la tragedia fueron los empleados del lugar, quienes ahora se enfrentan a la incertidumbre de no saber qué pasará con su trabajo.Noelia Reina, encargada del comercio, dialogó ayer a la mañana con Radioactiva 100.7 y narró cómo fueron esos minutos de desesperación y angustia. “Yo estaba atendiendo en la parte de la carnicería en ese momento. Escuché un sonido como que empezaron a crujir soldaduras o maderas y en cuestión de dos segundos levanto la vista y veo las góndolas cayendo una arriba de la otra”, recordó.Respecto a lo sucedido, explicó que “cedió una de las estanterías del local, la que estaba contra la pared y fue un efecto dominó. Literalmente se nos vino el local abajo. Cayeron cinco góndolas. La primera, que fue la que cedió, tenía todo lo que es harina, yerba, aceite, sal, arroz”.Además, mencionó que “eran góndolas nuevas, se mandaron a hacer para abrir este local, porque nosotros antes estábamos en un local chiquito y con esfuerzo decidimos abrir algo un poquito más grande. Para eso se mandaron a hacer góndolas y estantería nueva. Se contrató un herrero y él se encargó de hacerlas. Hace un mes estaban”.Después del colapso, Reina expresó que la situación se tornó dramática. La mujer recordó que en ese momento había pocos clientes, entre ellos Cristian, que terminó falleciendo, y otros dos jóvenes que ayer ya habían sido dados de alta.“Fue todo desesperación. Yo lo primero que hice fue buscar a mi compañera -la propietaria-, que es como mi hermana. Fue una impotencia mirar tanta mercadería y no saber dónde estaba. Ella hablaba, gemía en realidad, porque tenía las góndolas encima. Los que estábamos ahí empezamos a buscarla, la encontramos y ahí preguntamos si había alguien más y se escuchó a los otros chicos que pedían ayuda”, narró.La encargada contó que en total son 10 chicas las que trabajan en el lugar y que entre todas están apoyándose para salir adelante. También señaló que se acercaron a la familia de la víctima para dar sus condolencias y ofrecer ayuda.“Todos los que trabajamos acá fuimos a hablar con la mamá, somos un grupo muy unido. Somos todas chicas y le pusimos el pecho y nos acercamos a hablar con la familia, ofrecerles nuestra condolencia y ayudarles en lo que estaba dentro de nuestras posibilidades. Conocíamos a Cristian, era un chico que venía todos los días. Venía a comprar la galletita y el yogurt para su mamá. Ayer -por el miércoles- había venido tres veces”, cerró.