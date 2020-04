“Mi experiencia en Boca fue maravillosa”, dijo De Rossi

Domingo 12 de abril de 2020

El ex futbolista italiano Daniele De Rossi expresó ayer que la experiencia que vivió en su fugaz paso de seis meses por Bocafue “maravillosa” y que se hubiese quedado más tiempo.“La experiencia fue maravillosa, aprendí mucho. Allá me di cuenta aún más de que el talento sin organización táctica se desperdicia, se convierte en un poco de confusión, hermosa a la vista, pero siempre estamos hablando de confusión”, expresó el romano, de 36 años, a TuttoMercato.De Rossi, quien jugó siete cotejos en Boca y marcó un gol (a Almagro en Copa Argentina) se refirió a su relación con Juan Román Riquelme, ídolo xeneize, hoy dirigente de la entidad y cómo le explicó que regresaba a su país.“Le expliqué mi situación, era lo justo. Él me pidió que me quede y me pusiera bien físicamente. Me estaba hablando un jugador que era un ejemplo, un poeta del fútbol y me sentí obligado”, señaló el italiano, campeón del mundo en 2006.Tras esa charla, De Rossi se entrenó pero no cambió de parecer: “Practiqué con el equipo y me pedían que me quede. Tuve que decir que me iba al día siguiente pero me hubiera quedado mucho tiempo. Tengo una nostalgia increíble”.