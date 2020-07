“Mi ciclo como dirigente en Crucero está terminado”, aseguró Julio Koropeski

Jueves 23 de julio de 2020

La semana pasada, Gerardo Nietzsche presentó su renuncia como presidente de Crucero y si bien habrá que esperar a que se realice una asamblea para ratificar todo, el nombre de Julio Koropeski sonó como futuro mandamás.“Actualmente vivo en Paraguay y estoy con mi proyecto deportivo del Itapuense. Mi ciclo como dirigente de Crucero está terminado definitivamente, no así como hincha. Por ser el fundador es imposible que deje de ser el hincha número 1 del Colectivero. Siempre sostuve que el club seguiría su rumbo aunque yo no esté más y así fue”, aseguró Koropeski en declaraciones al sitio web Nitrodeportes.br /> El ex dirigente del Colectivero echó por tierra de esta manera las posibilidades de regresar a presidir el club de Santa Inés y ahora habrá que esperar a que se lleve a cabo la asamblea para determinar quién será el nuevo mandamás del club que milita en el torneo Federal A.Por el momento y en los papeles, la presidencia sigue sin modificaciones, aunque la principal referencia en estos tiempos recae en Dardo Romero, quien es vicepresidente y manager de la entidad y quien fue muy cauto a la hora de dar nombres. El ex jugador prefiere esperar a que se haga la asamblea y allí definir cómo sigue el futuro de Crucero.