Mi Buenos Aires querido y aislado

Domingo 28 de junio de 2020

Buenos Aires estará más nostálgico que nunca. No se trata de ningún homenaje de aquel inolvidable tango escrito hace más de 80 años por Enrique Cadícamo y que Carlos Gardel convirtió en unas de las piezas musicales más reconocidas en el mundo. Serán nostalgias las que sientan los porteños al no poder recorrer con libertad las callecitas de Buenos Aires y se cumplirá lo que cantaba Gardel en La Cumparsita, de que “los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción”. Eso será al menos hasta el 17 de julio, fecha en que se extenderá el nuevo aislamiento. Serán tiempos duros, días más difíciles para todos los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) que terminarán blindándose desde el 1 de julio, para poder combatir a este enemigo invisible pero mortal como resultó ser el Covid-19. “Vamos a volver a cerrar el Amba para que la circulación disminuya drásticamente, para reducir contagios y la demanda de camas” en hospitales, dijo el presidente Alberto Fernández al dar a conocer la decisión de blindar la capital del país y su periferia. Es que la región metropolitana de Buenos Aires concentra más del 90% de los casos de coronavirus en el país. De los datos surge que en los últimos 20 días los casos aumentaron un 127% y los fallecidos un 95%. La ocupación de las camas de terapia intensiva en esa zona llega al 54%, donde habitan 14 millones de personas, casi el tercio de la población del país de 44 millones de habitantes. A su vez, el jefe de Estado hizo referencia a Chaco, el tercer distrito más afectado con 1.755 casos. En el resto de la Argentina la situación está más controlada y se mantiene una etapa de mayor apertura de actividades. Sin embargo, la mayoría de los gobernantes, como sucede en Misiones, entienden que no se superó nada y debe mantenerse máxima alerta para evitar el contagio y la propagación del virus.De esta manera, al cumplirse ayer los 100 días de cuarentena y al haberse renovado por séptima vez la cuarentena que comenzó el 20 de marzo, nadie puede hablar ni de haber superado la amenaza ni haber combatido a este mal que acecha a cada paso. Tras determinarse que el problema mayor está en el Amba, el mandatario nacional, acompañado por el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia bonaerense, Axel Kicillof, determinó la necesidad de aislar esa zona tanto para preservar la salud de sus habitantes como para ser solidarios con el resto del país. Es porque también advirtió que desde Buenos Aires se ha expandido el contagio a otras provincias por gente que viajó a la capital. Por tal razón, desde el miércoles se dará marcha atrás en Buenos Aires a las salidas que se autorizaron en la última extensión de la cuarentena para salir a pasear, correr o andar en bicicleta, aunque se mantendrán las salidas con niños los fines de semana, y de nuevo sólo podrán abrir los establecimientos considerados esenciales. Además, sólo podrán usar el transporte público los trabajadores de servicios básicos a partir de mañana. Está claro que la cuarentena no fue en vano. Esto lo reconoció, siendo opositor al gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien remarcó que esta cuarentena evitó el colapso del sistema sanitario, como pasó en muchas ciudades del mundo. Los tres gobernantes, con sus diferentes matices, vienen dando señales de madurez y seriedad política en el manejo de la crisis.En el mismo sentido, el jefe de Estado insistió que lo realizado en estos tres meses no fue en vano, sino que permitió preparar el sistema sanitario y se diferenció de acciones seguidas por otros países de la región, como el caso de Brasil, donde indicó que hay 10 veces más fallecidos por cada millón de habitantes, al desechar además aquella hipótesis de que este gobierno estaba enamorado de la cuarentena. Respondió que sí está enamorado de la vida, al sostener que el aislamiento es el único remedio por ahora. A su vez, salió al cruce de quienes cuestionan la extensión del período de aislamiento y sus consecuencias económicas. Afirmó que el problema económico no es la cuarentena, sino la pandemia. Ello al sostener que es menor la cantidad de muertos, donde la Argentina se distingue del resto. Efectivamente el país tiene mejores resultados en la región, comparado a Brasil, Chile y Perú en el control general de la pandemia. Es que ahora América Latina es el nuevo epicentro de contagio de coronavirus teniendo en cuenta que Brasil es el segundo país con mayor cantidad de contagiados y Perú el sexto.En la Argentina se produjo una grieta entre los que entienden que este es el camino para preservar la salud y los anticuarentenas, que a su vez son agitados por sectores que responden al anterior gobierno y que no tienen responsabilidades de gestionar. Ojalá, cuando termine la cuarentena, no haya más penas ni olvido, como cantaba Gardel en Mi Buenos Aires querido.Aquella hipótesis de que si no se concretaba el aislamiento no habría afectado a la economía, no es del todo cierta. De hecho, en términos económicos los resultados en los países de la región son similares, según datos del Fondo Monetario Internacional. Basta mirar algunos números. Se estima que la actividad en Brasil, México y Argentina se retrotraerá en 9,1%, 10,5% y 9,9%, respectivamente. Estima para la Argentina una recuperación de 3,9% a partir de 2021. Es decir, números similares entre Brasil y Argentina, cuando el primer país había flexibilizado la actividad y se cuentan imparables casos de contagios y muertes. Esto muestra que el confinamiento tiene impacto positivo para disminuir la cantidad de muertes, pero en lo económico no parece haber grandes diferencias entre quienes no tomaron iguales medidas. En resumen, está claro que el mundo registrará, según el FMI, una caída sin precedentes como consecuencia del Covid 19. El organismo internacional estima que la economía mundial retrocederá 4,9% en 2020, es decir 1,9 puntos porcentuales menos que el pronóstico de abril pasado. Es decir, ningún país saldría ileso de esta pandemia cuya extensión aún se desconoce. En el informe del FMI, titulado ‘Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta’, España es uno de los países desarrollados junto a Italia que más impacto sufrirá en su economía. El FMI prevé contracciones del PBI del 8% en los Estados Unidos, Japón (-5,8%); Reino Unido (-10,2%); Alemania (-7,8%) y Francia (-12,5%).En estos momentos se plantea como desafío para los gobiernos de la región buscar la forma de reactivar la economía, intentando evitar el colapso del sistema sanitario. En parte es lo que se propuso la administración comandada por Alberto Fernández, además de recordar que la mayoría de las provincias está por encima del 80 por ciento con su actividad productiva. También es verdad la alta concentración que tiene el Amba, una región compuesta por 41 municipios, es decir la Ciudad de Buenos Aires y otras 40 comunas que forman parte del Gran Buenos Aires. El mandatario nacional dejó aclarado que las actividades esenciales continuarían en el Amba porque de producirse un parate total de la producción dejaría en una situación de virtual desabastecimiento nacional debido a que el 40% de la producción manufacturera se concentra en la región metropolitana.La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en una publicación que realizó ayer en su cuenta de Twitter, tituló un video que subió a su cuenta como “Lawfare al palo” para plantear que se cayeron las mentiras relacionadas con el Memorándum de Entendimiento con Irán, en referencia al informe que Interpol Argentina le envió al juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa citada, donde se manifiesta que las alertas rojas siempre estuvieron vigentes. La ex mandataria nacional sostuvo que las mentiras mediáticas y las causas armadas se derrumbaron, señalando que tanto el macrismo como los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar opositores. Consignó que el citado juez recibió el informe pedido por los propios querellantes que acusaban a la ex presidenta y al fallecido canciller Héctor Timerman por traición a la patria. Finalmente calificó de una real pena que un organismo internacional como Interpol tuviera que intervenir en el país para hacer un poco de justicia.Tras conocerse la extensión de la cuarentena a nivel nacional, que hoy cumple 101 días, hay provincias como Misiones que está en mejor situación en cuanto a menor número de contagios como de fallecidos. Sin embargo, la amenaza está latente y por tal razón no se puede bajar la guardia. Al contrario, desde la administración provincial se recomendó mantener los cuidados extremos. Tal situación lo planteó el gobernador Oscar Herrera Ahuad al observar que la amenaza está cerca ya que Brasil supera los 56.000 fallecidos. A ello, se añade, el movimiento de productos y personas concretadas con Chaco. Son lugares por donde pueden ingresar personas portando el virus y complicando la situación sanitaria de la provincia. Por tal razón, en Misiones se mantendrán todas las actividades ya habilitadas y se prevén algunas nuevas, siempre que la situación sanitaria lo permita. Desde la administración provincial piden a los intendentes y a los ciudadanos mantener el máximo control sanitario. A su vez, se siguen incorporando y reforzando la atención sanitaria en la provincia, con la inauguración del séptimo Hospital de Alta Complejidad de la provincia en San Vicente. Se trata del cuarto hospital que habilita la provincia en menos de cuatro meses en plena pandemia. Herrera Ahuad comparó al hospital inaugurado como el Madariaga para el Nordeste misionero.Desde la conducción de la provincia destacaron que este hecho es el resultado de una administración muy ordenada, austera y responsable que cuida el dinero de los misioneros. Del mismo modo se destacó que es una visión estratégica que tuvo el misionerismo y una decisión política clara de invertir en salud para cuidar la vida de los ciudadanos y una mentalidad binaria que no se paraliza sino que sigue actuando a pesar de la crisis.Al respecto, el presidente de la Legislatura de Misiones, Carlos Rovira, resaltó que se avanzan con estos logros, cumpliendo con la palabra empeñada y que la puesta en marcha de este moderno hospital,toma mayor valor al ser en un momento tan especial donde la salud y la infraestructura en salud son el soporte principal para transitar y salir de esta pandemia. También los legisladores avanzaron de manera oportuna en establecer por ley la obligatoriedad del uso de barbijos y túneles sanitizantes, y promovido por el diputado Martín Cesino, el pasaporte sanitario para quienes vienen de otras provincias. De esta manera, Misiones con responsabilidad y sumo cuidado avanza en la reactivación de casi todos los rubros de la economía, apoyando las actividades en las chacras e industrias.Se suman las actividades recreativas que se fueron habilitando, bajo estricto control articulado entre el gobierno, municipios, Ministerio de Salud, la Policía y otras áreas, que permiten a los misioneros desarrollar sus vidas de la manera más normal posible.