Metió el cuarto al hilo

Viernes 20 de diciembre de 2019

Centro de Cazadores derrotó el miércoles por la noche 2 a 1 a Club de Educación y se consagró tetracampeón del torneo Oficial 2019 que organizó la Federación Misionera Amateur de Hockey sobre Césped y Pista.El partido definitorio se jugó en la cancha de la Federación, en el Cepard y los goles del encuentro fueron convertidos por Paula Jara y Daniela Pegoraro, para el equipo ganador, mientras que Melisa Figueredo había puesto en ventaja a Club de Educación. En el duelo preliminar, las chicas de Capri se quedaron con el tercer puesto al derrotar 4 a 2 a Posadas Hockey.“No sabíamos cómo iba a jugar Educación una final. Los dos equipos dimos todo, fue un partidazo, digno de una final. Lo lindo que tiene Centro es que todas nos alentamos y nos acompañamos a pesar de que podemos cometer errores. Me puedo errar miles de goles pero sé que mis compañeras me van a estar alentando”, aseguró Paula Jara luego del partido. Daniela Pegoraro, por su parte, dijo que lo ganaron por su “perseverancia”.En tanto que Matías Petit, el entrenador del equipo que consiguió su primer título en mayores, analizó el trámite del partido una vez consumada la victoria. “Ellas juegan muy bien al hockey y nos costó muchísimo. Tratamos de imponer nuestro juego pero sólo lo hicimos en parte. Las finales cuestan porque hay mucha adrenalina, no nos salió casi nada de lo que planificamos pero sacamos adelante el partido”, valoró.Al terminar la jornada se realizó la premiación de los campeones del Oficial en las distintas categorías.La final iba a jugarse el pasado domingo, pero se reprogramó por el mal tiempo.