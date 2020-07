Metallica saca a la luz sus últimos shows en vivo

Sábado 18 de julio de 2020

Los conciertos conjuntos entre el grupo Metallica y la Sinfónica de San Francisco que se realizaron el 6 y 8 de septiembre de 2019 verán finalmente la luz el 28 de agosto próximo, editados en streaming, vinilo, CD y tiendas digitales.

Esos conciertos son calificados de históricos porque sirvieron como la gran inauguración del Chase Center de San Francisco, reunieron a la banda y a la sinfónica por primera vez desde las actuaciones de 1999 capturadas en el ganador del Grammy S&M, y presentó las primeras interpretaciones sinfónicas de canciones escritas y lanzadas desde esos shows originales.

Los shows agotados fueron recibidos con entusiasmo por los 40,000 fanáticos que viajaron desde casi 70 países, así como también por los medios de comunicación: Rolling Stone elogió “el grupo demostró que todo era posible”, Variety notó una atmósfera “vibrante de emoción”, mientras que el Mercury News fue testigo de “un concierto del que los fanáticos hablarán en las próximas décadas”, y Consequence of Sound aclamó “una verdadera celebración de Metallica y su destreza musical”.

El próximo viernes 28 de agosto, “S&M2” vuelve a la vida con el lanzamiento de “Metallica & San Francisco Symphony: S&M2” que estará disponible en una asombrosa variedad de formatos, que van desde un álbum digital en todos los principales medios de streaming, hasta versiones de vinilo 4LP, 2CD, DVD y Blu-ray, hasta una edición limitada de vinilo de color 4LP + 2CD + Blu-ray Deluxe Box con partituras, selecciones de guitarra, póster y más, hasta una caja Super Deluxe Box exclusiva de Metallica.com, limitada a 500 copias, cada una con partituras reales utilizadas por la sinfónica durante los espectáculos y firmadas a mano por los cuatro miembros de la banda (además de incluir todo en la caja de lujo).

Con este lanzamiento tan esperado de Blackened Recordings, S&M2 puede ser experimentado completamente por otros más allá de aquellos que se metieron en el Chase Center durante esas dos noches inolvidables.

S&M2 es un lanzamiento histórico en el catálogo de Metallica, tanto sonora como visualmente. Producido por Greg Fidelman con James Hetfield y Lars Ulrich, el álbum en vivo de S&M2 captura más de dos horas y media de James, Lars, Kirk Hammett y Robert Trujillo uniendo fuerzas con la San Francisco Symphony de casi 80 miembros, el legendario director musical de la orquesta Michael Tilson Thomas y el director de orquesta Edwin Outwater.

La película del concierto es una edición completamente nueva realizada por Joe Hutching (Through The Never) y tanto el audio como las imágenes se han llevado al siguiente nivel desde la versión de octubre de 2019 que se proyectó en más de 3,700 cines en todo el mundo.