Metallica pospuso para diciembre su llegada a la Argentina

Así, la banda estadounidense no dejará abandonados a sus fans de estas latitudes, que los esperaban en Santiago de Chile, Buenos Aires, San Pablo, Curitiba, Porto Alegre y Belo Horizonte, entre mediados de abril y mayo. Si no que los hará esperar unos meses más para disfrutar del show.



UPDATE FROM THE BUNKER: We’re all putting safety first, self-isolating and socially distancing, but not forever! Read on for updates regarding South America and summer festival tour dates. https://t.co/V6Vhh7NNxo