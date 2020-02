Metallica: no saben qué le depara al grupo

Jueves 6 de febrero de 2020

El vocalista de Metallica, James Heatfield, dijo no saber que le depara al grupo después de la gira de este año, pero no es para alarmarse: se refería a la posibilidad de grabar nuevo material discográfico. El cantante participó de la inauguración de la exposición “Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection”, en el Museo Automovilístico Petersen de Los Ángeles y fue su primera aparición después de la recuperación por sus adicciones. Durante la charla de 45 minutos le preguntaron por la posibilidad de publicar un nuevo álbum luego de la gira internacional. “Es una gran pregunta. No lo sabemos. Ahora mismo, estoy sentado en el Petersen Museum y no sé lo que pasará después. Eso es lo bonito de esto. Nos sentamos e imaginamos lo que funciona mejor para nosotros. Cualquier cosa que venga, no lo sabemos. Y nos crecemos con el miedo a lo desconocido y estando asustados lo suficiente para sentirnos vivos”. El último álbum del grupo fue Hardwired… to self-destruct publicado en 2016, un disco con 26 canciones, la mayoría compuestas por Lars Ulrich y Hetfield. Habían pasado 8 años para que Metallica volviera los estudios.