Metales, material que realza la belleza y aporta seguridad - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020 | 06:00hs.

Por Sonia Benitez interior@elterritorio.com.ar

La metalurgia es esencial para la construcción, como lo ha sido desde hace siglos. Su larga historia la ha llevado de ser un arte a una rama propia y esencial de la ingeniería. En la historia de la humanidad tiene una importancia máxima debido a que gracias a ella se han conseguidos avances tecnológicos de gran envergadura y ha dejado su marca en lo económico, social y en tantos otros ámbitos.Aunque la metalurgia usualmente se entiende como la técnica de tratar minerales para conseguir metales, la rama también involucra la producción de aleaciones y el tratamiento de nuevos materiales, así como la calidad y eficiencia de los procesos para obtenerlos.Hoy se celebra en Argentina el Día del Metalúrgico en memoria del militar y sacerdote franciscano Fray Luis Beltrán, quien nació en San Juan el 7 de Septiembre de 1784. Tenía conocimientos de química, matemáticas y mecánica y fue designado por el general San Martín como jefe del Parque de Artillería del Ejército de Los Andes.Se lo recuerda hoy porque fue uno de los primeros en entender que la riqueza mineral del país podía prestar servicios valiosísimos en la lucha por la independencia, favoreciendo la fabricación de armas como fusiles y cañones.Más allá de fusiles y cañones, la metalurgia es hoy indispensable en el hogar y cada vez se utiliza en más elementos decorativos, además del uso que se le da en cimientos, columnas y estructuras.“La metalurgia está muy asociada hoy en día al hogar porque casi todo lo que se esté trabajando, construyendo, va de la mano del hierro y los metales. También se usa en mamposterías, en diseños de muebles, hoy se está trabajando mucho en muebles de dormitorio, los antiguos placares que se movilizaban y solamente eran de madera hoy están hechos de hierros mezclado con madera, que quedan muy bonitos. Se está asociando mucho a la madera, ya que queda muy estético, muy bello, pero eso no quiere decir que vaya a reemplazar a la madera, pero sí va a acompañar en la construcción. También se aplica en todo lo que sea muebles para jardines, también el caño estructural, las perfilerías, que serían los ángulos y demás”, explicó Marta Herterich, gerente de Garro.Los metales como el hierro y el acero son ampliamente utilizados en construcciones de edificios y viviendas. Su fuerza y capacidad para soportar pesos pesados los hacen preferidos en la construcción. Se utilizan comúnmente en techos de hormigón armado, pilares, cimientos, cercas. Incluso algunos muebles hogareños están hechos de metal en lugar de madera. Los ventiladores, soportes, armarios, cajones son en su mayoría de metal.A partir del hierro es posible fabricar elementos como escaleras metálicas, chimeneas o calderas. Son productos imprescindibles que se encuentran en muchos hogares y que se necesita que sean resistentes, para que hagan su función y para que duren mucho tiempo.En este sentido, Herterich comentó que en la actualidad los metales no son requeridos solamente para la estructura de las viviendas.“Todo lo que sea hierro es muy apto para la decoración. Hoy se trabaja mucho la madera, el palet está muy de moda y junto con el palet se genera la estructura y la decoración. El hierro se usa ya sea en ángulos, planchuelas, tubos estructurales, hierros lisos, torsionados y todos van decorando ciertos espacios, ya sea en el living, la cocina, dormitorios, patios, etc. También se ocupa en muebles como los paragüeros, muebles para colgar la ropa, puede usarse para el interior como para el exterior de la casa, en el exterior, por ejemplo en decoraciones para colgar las macetas. Es decir que estos materiales están muy ligados a la decoración”.No es fácil que se oxide el hierro. Sin embargo, con el tiempo es muy probable que lo acabe haciendo si está al aire libre o si no se sigue un mantenimiento adecuado, por muy pequeño que sea.Hay quienes directamente optan por pintarlo o cubrirlo con otras aleaciones para impedir que el contacto con el oxígeno haga que se oxide. No obstante, si se oxida, no pasa nada, debido a que el hierro si está mal, se vuelve a fundir y se consigue crear hierro nuevo, lo que hace que sea un material ecológico.