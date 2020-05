Messi volvió a entrenarse en el Barcelona después de dos meses y bajo un estricto protocolo

Viernes 8 de mayo de 2020 | 08:00hs.

Después de dos meses Lionel Messi volvió a entrenarse hoy con el Barcelona cumpliendo un estricto protocolo sanitario para evitar la propagación del coronavirus. La Pulga trabajó durante una hora y media en la Ciudad Deportiva del club junto a dos compañeros: Luis Suarez y Arturo Vidal.El plantel del Barcelona arrancó los entrenamientos luego de que todos los jugadores hayan dado negativo a los testeos de Covid-19. Pero por ahora los ejercicios son prácticamente individuales y en grupos de tres futbolistas.Messi llegó minutos antes de las 9,30 y se retiró poco después de las 11 de la mañana (hora española). No pasó por vestuarios y tampoco se duchó luego del entrenamiento. Incluso, como indica el protocolo, se llevó la indumentaria para lavarla en su casa.Barcelona habilitó tres campos de entrenamiento del predio para separar a los futbolistas en grupos de tres y mantener la distancia. No se ejercitaron con barbijos, aunque el cuerpo técnico sí los tuvo que usar.La Liga española se reanudaría el 20 de junio, aunque la fecha no se hizo oficial De esta manera, los equipos tendrán un mes y medio de preparación antes de volver a competir.