Messi, tras la partida de Suárez: “A esta altura no me sorprende nada” - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

La tormenta que amenazó con arrasarlo todo en Barcelona pero tras las que parecía haber llegado la calma volvió a encenderse ayer con un contundente mensaje de Lionel Messi contra quienes propiciaron la salida de Luis Suárez, fundamentalmente el técnico del equipo, Ronald Koeman, y el presidente del club, Josep María Bartomeu.“Ya me venía haciendo la idea pero hoy (por ayer) entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, escribió La Pulga en el comienzo de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y en el que se manifestó en plural por la reconocida amistad que no sólo lo une a él con el Pistolero sino a las esposas de cada uno, la rosarina Antonela Roccuzzo y la uruguaya Sofía Balbi, respectivamente.En su mensaje, el delantero argentino continuó: “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”.