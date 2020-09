Messi sobre su fallida salida del Barcelona: “Asumo mis errores” - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 21:15hs.

Lionel Messi habló por primera vez desde que se reincorporó al Barcelona. Ya había dado una entrevista en la que explicó por qué decidió seguir en el club después de pedir su salida, y esta vez tuvo una actitud autocrítica. "Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir", dijo el rosarino."Asumo mis errores, que si existieron fueron sólo para hacer un mejor y más fuerte al Barcelona", contó."Quería mandar un mensaje a todos los socios y a todos los culés que nos siguen. Si en algún momento a alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club", agregó en una nota con el diario Sport (dio en un anticipo en la web, completará el miércoles)"Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección", agregó Leo."Hoy día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue intacto", dijo la Pulga.Esta exposición de Messi tiene un mensaje claramente conciliador, por lo menos con los aficionados del Barcelona. Cuando habló con Goal, tras asumir su continuidad en el club, había explicado: "Le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado".De todas maneras, esto no significa que con la dirigencia encabezada por Josep Maria Bartomeu esté en plena sintonía. Basta con recordar que, tras confirmarse la salida de su compañero y amigo Luis Suárez, cuestionó, en su Instagram, la decisión de la conducción del club: "No te merecías que te echen como lo hicieron, pero no me sorprende nada".El contrato de Lionel Messi con el Barcelona termina el 30 de junio de 2021. Ya desde enero, legalmente, puede negociar con la institución que quiera para la siguiente temporada. Que haya expuesto este tono tranquilizador para los hinchas no sentencia que esté dispuesto a negociar una renovación con la dirigencia, pero habrá elecciones el 15 de marzo y una nueva conducción puede intentar la continuidad.Además, ya hubo una moción de censura contra Bartomeu.