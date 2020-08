Messi no se presentará a entrenar en Barcelona mañana - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Después de la decisión de Lionel Messi de no continuar en Barcelona, se dijo que la Pulga igualmente se haría presente en lo que serán los testeos PCR del conjunto blaugrana, previos a su regreso a los entrenamientos. Sin embargo, en un giro en su postura, el rosarino tomó la decisión de no presentarse ni a los testeos ni a las prácticas mañana.Según informaron medios españoles y pudo confirmar TyCSports.com, el argentino informó al club que no concurrirá a realizarse los testeos PCR previstos para hoy ni tampoco a los entrenamientos de mañana, en lo que será el inicio de la pretemporada para el blaugrana.Al mismo tiempo, por ahora se desconoce de qué manera tomaron la noticia desde el club. Por lo pronto, se sabe que el entrenador holandés Ronald Koeman mantuvo una reunión con el secretario técnico Ramón Planes en la que seguramente se delinearon aspectos sobre el futuro del equpo y probablemente sobre la situación de Messi.