¿Messi jugando en Misiones? Los divertidos memes del 10 que se hicieron virales - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 09:43hs.





Crucero del Norte:

Guaraní Antonio Franco:







Atletico Posadas:









Luz y Fuerza:













Sportivo Eldorado













Timbó de Puerto Rico:









Revuelo Mundial









La chance de que Lionel Messi pueda venir al país para jugar en #Newells, debería ser tomada como la GRAN POSIBILIDAD de demostrarle al Mundo que el fútbol argentino puede ser serio de una vez en la vida. Es la hora que en @afa dejen la mediocridad de lado y se pongan a trabajar. pic.twitter.com/YgWmxLqiYR — Nano Sanguinetti (@SanguinettiNano) August 26, 2020



Ni al City, ni a la Juve, el mejor jugador de la historia ya tiene equipo el @CordobaCF_ofi no es oficial pero está al caer 😂#Messi pic.twitter.com/OOnuC6FVT9 — Givova Online España 🇪🇸 (@GivovaOnline_es) August 26, 2020

Última hora: Leo Messi nuevo jugador del Albacete. El argentino llega a cambio de unos miguelitos de La Roda, un juego de navajas de la provincia y una caja de botellas de vino de las bodegas de Iniesta. pic.twitter.com/lBDzi8ian8 — Somos Albacete (@SomosAlba1940) August 26, 2020

ERA UN SECRETO A VOCES, PERO YA LO TENEMOS AQUÍ 😍



FICHADO ⚪🔴



Lionel Messi, Nuevo jugador del C.D.Quintanar. Messi, se une al proyecto de nuestro Míster tras su paso por el FC Barcelona ⚽



SU PRESENTACIÓN SERÁ EL PRÓXIMO 1 DE SEPTIEMBRE 😜#VamosQuintanar pic.twitter.com/wK7nFlEKHi — C.D. QUINTANAR 🔴 ⚪ (@CDQuintanar1) August 26, 2020

El CD Baztan KE comunica que el club no fichará a Leo Messi, nuestra política de fichajes, basada 100% en jugadores formados en la cantera Baztandarra nos impide realizar dicho "movimiento", así que todo lo que leáis por redes sociales , es un bulo.

Ondo izan.

😁😁😁😁😁😁😁 pic.twitter.com/CwCYQ8i9Vo — CD BAZTAN KE (@BaztanCd) August 26, 2020

Maravillosa gestión por parte de la directiva del @Beer365_FC para el fichaje de Messi pic.twitter.com/yxRUQY2Jvy — Juan Miravete (@Juaaan_M) August 26, 2020

A Messi se lo rifa medio planeta y parte de la galaxia ahora mismo.

Menudo MEME andante el Bar$a.

Jajajajajajahahajaja#MessiQuedate pic.twitter.com/iktVq4vA54 — Pantić (@Pantic_1903) August 26, 2020

¿Alguna vez soñaste ver a Lionel Messi con la camiseta del humilde club del que sos aficionado?Tras conocerse la noticia de que el crack argentino, expresó su deseo de marcharse del FC Barcelona, diferentes medios deportivos iniciaron las especulaciones del cuál será el próximo destino del rosarino.Es por esto que, a modo de broma, los usuarios de las redes sociales en todo el mundo no tardaron en publicar divertidos memes en donde se lo puede ver a “la pulga” vistiendo diferentes camisetas de clubes humildes, que no cuentan con el dinero suficiente para contratar los servicios del astro argentino.Misiones no fue la excepción y los usuarios de las redes también vistieron a Messi con la camiseta del club de sus amores, tales como la de Guaraní A. Franco, Atlético Posadas y Luz Fuerza de la capital misionera, Crucero del Norte de Garupá, Sportivo Eldorado, y Timbó de Puerto Rico.