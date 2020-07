Messi: “dije que no podíamos pelear la Champions, y ni pudimos con la Liga”

Jueves 16 de julio de 2020 | 19:27hs.

A Messi se le escapó el título, ése que soñaba cuando se reanudó la Liga y el Barcelona estaba como líder arriba del Rea Madrid. Pero el Barcelona dejó puntos, perdió por primera vez en la post pandemia y el campeonato se lo llevó el equipo de Zidane. Leo metió un gol de tiro libre y ni lo gritó, contó luego que tenía bronca por los anteriores tiros libres que se le habían ido lejos y por eso tuvo un gesto de descarga. Pero eso no fue lo más importantes, sino el sincericidio post 1-2 contra el Osasuna en el Camp Nou. Reforzando aquel cruce verbal con el entrenador Setién, cuando dijo que si el equipo no mejoraba, la Champions era imposible, y el DT opinó diferente.Messi fue al frente con su verdad. Y tiene razón en cuanto al nivel que mostró el Barcelona, bajísimo pese a haber perdido un solo partido. "La sensación es que el equipo deja mucho que desear. Si queremos pelear por la Champions hay que cambiar mucho porque si no el partido con Napoli lo vamos a perder también".Fue muy autocrítico Leo, hasta refiriéndose a temas del pasado, como dos remontadas que sufrió contra la Roma y el Liverpool. "Roma, Liverpool... la gente ya está perdiendo la paciencia. Yo ya dije que si seguíamos así no podíamos pelear la Champions, y ni pudimos con la Liga. Hay que cambiar".Messi se puso la cinta afuera de la cancha y habló por primera vez públicamente después de la reanudación, con el título ya perdido y la única chance de ser campeón en Champions, nada fácil, diciendo que deben mejorar para no perder con el Napoli. "Tenemos que hacer autocrítica global. Somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos, sea cual sea". Hace poco, sin decirlo, se filtró que Messi había frenado las conversaciones sobre la renovación de su contrato, el año que viene. Y eso hizo ruido. Ahora Leo quiere generar reacción puertas adentro con un tremendo sincericidio. Tan analítico como duro."No esperábamos y no queríamos terminar de esta manera. Pero marca cómo fue todo el año, un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen gol. Durante el año fuimos muy irregulares. Perdimos muchos puntos donde no debíamos perdido. Este partido indica un poco lo que fue el año nuestro"."El Madrid hizo lo suyo, después del parón hasta ahora no perdió ningún partido y es de mucho mérito. Pero nosotros también ayudamos y mucho para que esta Liga se la lleven ellos. Como dije, antes, perdimos muchos puntos que no deberíamos haber perdido. Tenemos que hacer autocrítica, obviamente empezando por nosotros los jugadores, pero hacer una autocrítica global porque está bien que el Madrid gane todos los partidos y tenga su mérito, pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos sea cual sea y mirar por nosotros y no al rival".También, lo consultaron por su desahogo tras el tiro libre. "El gesto por la falta, tiré muchas faltas y no podía meterla. Al final entró. Un poco de bronca porque había pateado mucho y no la podía meter. También es un poco la sensación del equipo que intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos. Hoy en la primera parte creo que nos superaron, que dejamos mucho al rival. Recién en la segunda parte reaccionamos. Parece que hace falta que nos hagan un gol, que se nos pongan por delante para reaccionar. Dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions. Queda demostrado que no nos alcanzó ni para la Liga. Si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido con el Napoli lo vamos a perder también".Le preguntaron qué había que cambiar para superar la eliminatoria contra el equipo italiano. "Creo que necesitamos un poco de aire, nos va a venir bien este parón, limpiar la cabeza, olvidarnos un poco de lo que pasó, de lo que vimos, que fue muy malo de enero para acá. Y pensar que es la Champions, es una competición de cero, que son cuatro partidos donde te puede dar un título que todos deseamos. Pero por eso te digo, hay que cambiar muchísimo y hacer muchísima autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor", dijo.Además, le preguntaron por su situación personal, por la versión de que surgió que en un año no renovaría su contrato con el club. "Eso es lo de menos. Seguramente la gente del club está muy caliente y muy enojada por todo lo que vio durante toda esta temporada. Y es normal, porque nosotros también lo estamos. Es lógico que se encuentren de esta manera. Aparte es de lo que venimos, de la derrota de la Roma (2018), del Liverpool (2019), la gente se está quedando sin paciencia y es normal, porque nosotros no le estamos dando nada".