Messi acelera para irse del Barcelona - El Territorio Misiones

El final ya está escrito. El burofax, la palabra que el mundo conoció por Messi, terminó significando el cierre de la historia con el Barcelona. Lionel ya no se considera más parte del club que lo adoptó hace casi 20 años. Este lunes fue el primer día de entrenamientos sin el goleador histórico y dueño de todos los récords. Como se esperaba tras la ausencia a las pruebas médicas del domingo, Leo no se presentó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el centro de entrenamientos culé desde el 2009 y que ayer vivió el día uno sin Messi.Ya está, no hay vuelta atrás. Sólo resta definir un paso, la oficialización de la salida, la disputa entre el rosarino y el club, o mejor dicho su presidente Josep Bartomeu. Ambos se aferran a tener la razón amparados en el mismo contrato, pero con diferentes apreciaciones. Leo y sus abogados se remiten a la cláusula de salida que tenía firmada al final de la temporada. El dirigente, a que dicha opción vencía el 10 de junio y que por eso la única situación posible es la otra cláusula, la de rescisión de contrato y sus € 700.000.000.En el medio se metió LaLiga, con su comunicado negando al jugador y avalando la postura del Barcelona como parte interesada, por supuesto por las complicaciones que le traería al torneo perder a su máxima figura. Pero del lado del 10 están tranquilos. Incluso un medio español, la Cadena Onda Cero, hizo público parte del supuesto contrato que los letrados del futbolista pondrán arriba de la mesa para sacarlo ya del club catalán. “Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por la decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada 2019/2020”, dice parte del documento exclusivo, dando a entender que la indemnización (los 700 millones) no corre más.Messi y el grupo que lo asesora quieren encontrar un arreglo pacífico. Aunque saben que el panorama puede tornarse complicado. ¿Qué pasaría en ese caso? Si ninguno se baja de su posición actual, la decisión final quedará en manos de la Justicia. Pero la idea del rosarino es que esto no se dilate más. Quiere acelerar con todo y salir cuanto antes de Cataluña. Su idea es que esta semana ya pueda tener certezas de su nuevo club. Pisa a fondo para ir a un proyecto ganador que le asegure el “intentar ganar todo”, su frase de cabecera cada año que iniciaba con el Barcelona. El Manchester City sería el destino que le garantice esa realidad, además del reencuentro con Pep Guardiola, quien ayer pegó la vuelta a Inglaterra después de unos días en la capital catalana. Incluso se dice que el contrato con los Ciudadanos está encaminado siempre y cuando llegue libre, como Messi se siente actualmente y así lo demuestra. También el PSG ya hizo su jugada sabiendo que tiene con qué costear la llegada del rosarino. Más atrás, el Inter y su capital de aportes chinos esperan.Jorge Messi, padre y representante de Leo, viajó rumbo a España para reunirse el miércoles con Bartomeu y buscar el acuerdo para la salida, es decir, que acepten que el vínculo ya terminó. El presidente no retrocederá y sólo lo esperaría para hablar de una posible renovación. Sin acuerdo y mientras la Justicia determine quién tiene la razón, Messi podrá continuar con su carrera igual ya que para la FIFA prima el derecho laboral del futbolista y por eso podría pedir el CTI, el Certificado de Transferencia Provisoria. En este caso, el club que decida sumar a la Pulga deberá hacerse cargo de los gastos en caso de que la Justicia establezca un resarcimiento. Pero si eso pasa.Hoy se cumple una semana del burofax que cambió todo. Todavía no hubo palabra oficial de Messi y tampoco del Barcelona. Desde Cataluña esgrimen que Bartomeu no quiere ser el presidente que marcó la salida de su jugador más influyente. Mientras que los precandidatos a las elecciones de marzo juntan firmas para censurar a su directiva actual, la historia de Leo está terminada. El Messi de los 731 partidos, 634 goles y 33 títulos blaugranas se pone en cero para comenzar de vuelta. Cuanto antes quiere estar entrenando con su nuevo club. La jugada está hecha y ahora pisa a fondo y acelera.