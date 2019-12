Mesa navideña teñida de solidaridad en la zona Sur

Jueves 19 de diciembre de 2019

El Club de Leones de Candelaria en conjunto con familias posadeñas organiza una mesa navideña para 150 familias en total, de ambas ciudades.Al respecto, Gabriel Russo, presidente de la entidad sin fines de lucro, dijo: “El proyecto, que ya lo estamos llevando a cabo, consiste en que haya 150 familias donantes y 150 receptoras. La mitad es para que la gente de Candelaria tenga una Nochebuena con un plato asegurado para cada integrante. A la gente de Posadas les agradezco infinitamente porque ellos ya están donando mercadería no perecedera para entregar a esas familias y ellos mismos preparen el alimento que van a consumir esa noche elaborados con los productos que les serán entregados a cada uno”.“Este es el primer año del evento, por lo que es una prueba importante para ver el resultado que estoy seguro será positivo y así el año que viene incrementar el número tanto de familias donantes como receptoras”, sostuvo en diálogo con El Territorio.Destacó la importancia de la solidaridad. “Creo que todos siempre tenemos algo que dar, no se concibe a veces la constitución de una persona si no tiene el sentimiento solidario sin buscar nada a cambio más que sentir la satisfacción personal de haber ayudado a alguien que tiene menos y eso creo que es suficiente”, opinó.Russo comentó además que el año fue positivo en cuanto a las metas que se estableció la entidad. Se logró conseguir el equipo de rayos de última generación para el hospital, el cual fue gestionado ante las autoridades competentes.Actualmente están tras el equipamiento de una sala de partos, ya que es paradójico que teniendo el espacio físico, todos los niños de Candelaria nazcan en Posadas, por lo que el proyecto de la sala de partos para el hospital también está firme y lo quieren concretar en los próximos meses. “Mientras nos permitan, gestionaremos cosas para que nuestro hospital crezca”, indicó.Russo se refirió además al ropero solidario que tiene en su comercio, que fue idea de los integrantes del Club de Leones, lo materializaron hace ocho meses y ya ayudó a vestir a cientos de vecinos que padecen necesidades económicas.“Permanentemente estamos cargando ropa que nos dona la gente y a ese mismo ritmo las personas que necesitan las llevan, lo bueno es que nadie lleva más de lo que le sirve. Las donaciones las hace gente de aquí y de otros lugares también, este proyecto lo hacemos con la posibilidad de la colocación de más roperos en comercios locales, pero también instalar una heladera solidaria, donde la gente que necesite encuentre un poco de comida, quizás un sandwich, un poco de leche, pan, lo que sea que alimente a los más necesitados, la idea es ayudar siempre, ese es el propósito”, insistió el titular de la entidad.Al mismo tiempo, agregó: “Mi hija Maryanna, que es también secretaria del club, me ayuda mucho en todo esto y así cada integrante, porque el club somos todos iguales, nadie sobresale al otro, y la finalidad es ayudar cada vez que se pueda”.