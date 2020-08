Merkel: “No todo va a volver a ser igual que antes de la pandemia” - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

Breves internacionales La ONU criticó al gobierno de Trump

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas criticó al gobierno de Donald Trump por su “lenta” reacción ante la brutalidad policial y su laxa ley de posesión de armas, luego de que un agente acribillara a un afroestadounidense y un adolescente asesinara a dos personas durante una protesta antirracista. Estados Unidos vive un clima de tensión social y protestas antirracistas, que se desataron el domingo pasado en la localidad de Kenosha, luego de que la policía acribillara por la espalda a Jacob Blake, un hombre negro de 29 años.





La peor semana en España del repunte de casos del coronavirus se cerró ayer con un nuevo récord de contagios (el segundo consecutivo). Cada vez se detectan más casos en la costa mediterránea (salvo Cataluña) y Canarias, además de Madrid, mientras la situación sigue estabilizándose en comunidades como Aragón, que peor lo han pasado en los últimos meses.





El estado de salud del opositor ruso Alexey Navalny experimentó en las últimas horas “cierta mejoría”, aunque continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Charité de Berlín, en coma inducido y conectado a un respirador, según el último parte médico entregado ayer. Su estado es “estable” y, según los médicos, su vida no corre peligro.



La canciller alemana, Angela Merkel, situó como principal prioridad en la lucha contra la pandemia que los niños no acaben siendo los perdedores de la situación creada, ante el regreso a la actividad escolar. La pandemia es un “desafío para la democracia”, subrayó al comienzo de su tradicional comparecencia ante los medios de comunicación, tras el receso vacacional.“Vamos a tener que vivir con este virus durante mucho tiempo aún (...) La situación sigue siendo grave. Toménselo en serio”, dijo Merkel en una rueda de prensa en la que subrayó que se había gozado de una “libertad y protección relativa” en el verano (boreal), gracias al buen tiempo, pero que “algunas cosas van a ser más difíciles en los próximos meses”. “No todo va a volver a ser como antes de esta pandemia que nos golpeará duramente y de forma existencial”, dijo Merkel.Merkel situó como principal prioridad en la lucha contra la pandemia que los chicos no acaben siendo los perdedores de la situación creada, ante el regreso a la actividad escolar.En su enumeración, lograr que se mantenga la actividad económica actual -tras su práctica paralización que se generó en los meses de marzo y abril- y el mantenimiento de los puestos de trabajo, sería la segunda prioridad.El regreso a la actividad escolar se produce en Alemania de forma escalonada, de acuerdo a la práctica de su sistema federalista. Entre julio y principios de agosto volvieron a la escuela los alumnos de diez estados federados, mientras que los últimos que lo harán, en septiembre, serán los de Baviera, el segundo “Land” más afectado por la pandemia, tras Renania del Norte-Westfalia.Según estimaciones del Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en el país, el regreso a la escuela no ha sido el principal factor para el incremento de los nuevos contagios que se registra desde hace unas semanas.Los rebrotes en Alemania se generan principalmente por encuentros familiares, actos religiosos, fiestas o durante las vacaciones en el extranjero, a los que corresponde un 39% de los nuevos contagios.Alemania, país de mayor peso demográfico de la Unión Europea con 83 millones de habitantes, se mantiene sobre una franja de los 1.500 nuevos contagios diarios. El cómputo de nuevas infecciones se situó este viernes en los 1.571, según las cifras difundidas por el Instituto Robert Koch.