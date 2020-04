Mentalmente preparada

Jueves 2 de abril de 2020

El caso de la eldoradense Camila Ríos es uno de los tantos de misioneros que se encuentran atravesando esta etapa de cuarentena por el coronavirus en distintas partes del planeta.

La jugadora de rugby, que partió hacia el Viejo Continente a fines del año pasado, se encuentra en Valencia, España, uno de los países más afectados por el virus. Desde su departamento en esa ciudad española, la ex jugadora de Capri le contó a El Territorio cómo vive esta situación, que la encontró justo cuando estaba cumpliendo su sueño de desarrollarse dentro del rugby femenino en el club Les Abelles.

“Como todos saben, la situación en España es muy complicada porque hay muchos infectados por el coronavirus. Primero nos dijeron que la cuarentena iba a ser dos semanas, pero se prolongó mucho más. Nos manejamos con máxima precaución. Cuando salgo lo hago sólo para ir a comprar comida o a la farmacia”, contó la joven de 22 años que también se destacó en la selección misionera de rugby.

A pesar de la situación que se vive en aquel país (España reportó ayer 864 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas), Camila se encuentra muy bien desde lo mental y lo físico y eso la ayuda a llevar de la mejor manera esta etapa de aislamiento en la que ya lleva más de 20 días.

“Durante estos meses que estuve acá realicé una muy buena preparación física, así que para mí esto es como una buena manera para hacer una preparación mental. Todo lo que me está pasando. Estar haciendo esta cuarentena lejos de mi familia, de mis amigos. No siento que estoy en un encierro, siento que me quedo en mi casa para cuidarme y cuidar a los demás. Es difícil, pero hay que cuidarse, por eso lo tomo como una preparación mental”, aseguró la misionera.

En ese sentido, Camila explicó cómo organiza su rutina para no quedarse “sin hacer nada”, porque eso la lleva a aburrirse y entrar en una etapa de desesperación.

“Para que sea más llevadera la cuarentena trato de tener una rutina. Al pasar tantos días encerrada en el departamento necesito organizarme, porque si no termino desesperándome, aburriéndome o no haciendo nada y eso no es bueno. Por eso me levanto temprano y hago alguna rutina de entrenamientos. A veces miro alguna película o serie, aprovecho para leer algún libro. Siempre estoy en contacto con mi familia mediante una videollamada y eso me deja más tranquila”, detalló la joven que vive en un departamento en Valencia junto a otra deportista de Mendoza.

Para el cierre, la jugadora que también tuvo un paso por el seleccionado argentino de rugby habló sobre la experiencia que le está tocando vivir y lo que espera poder hacer cuando todo esto pase y las cosas retomen sus carriles normales.

“Esta es una situación que te ayuda a crecer, porque te encontrás con vos mismo. No nos queda otra que aceptar y seguir. Cuando todo esto pase espero encontrarme con mis compañeras dentro de una cancha y que estén todas sanas y salvas. Lo mismo espero que pase en la Argentina”, finalizó.