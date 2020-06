Menos heridos graves y más ACV por falta de control durante el aislamiento

Domingo 14 de junio de 2020





Más de 500 intervenciones

Con información de corresponsalías Eldorado y Oberá

El coronavirus es la nueva enfermedad que tiene a los hospitales en estado de alerta. La mayoría de los centros de salud prepararon espacios para recibir a pacientes con Covid-19 o con síntomas, sin embargo, en la mayoría de ellos afortunadamente no fueron aún utilizados.Sin embargo, hay ciertas patologías que no entran en pausa en este período de pandemia, sino que se agravan aún más. Consultados por este medio, algunos profesionales de la salud remarcaron que pese a que disminuyeron los casos de enfermedades respiratorias como efecto secundario de la cuarentena, el aislamiento trajo aparejado mayores consultas en el área de salud mental por la angustia que generan el estar alejados de los seres queridos, la incertidumbre laboral, entre otras cuestiones.“Sí se ha incrementado mucho el número de personas que asisten al área de salud mental debido a la angustia que padece parte de la población. La situación de encierro, el miedo a perder el trabajo, las dificultades económicas, entre otras cuestiones, hacen que mucha gente sienta angustia y busque algún tipo de apoyo”, dijo al respecto, José Sandoval, infectólogo a cargo del área de docencia e investigación del Hospital Samic de Eldorado.Respecto a la disminución de las enfermedades respiratorias, consideró que se debe a dos motivos: el hecho de que no hubo bajas temperaturas en un tiempo prolongado y la situación de aislamiento impide la circulación de virus relacionados con esas patologías.Sandoval destacó que las razones por las cuales acuden los pacientes al hospital son las mismas que previas a la pandemia: por accidentes, heridos por riñas, embarazos y por enfermedades cardiovasculares.Por su parte, Héctor González, director del Samic de Oberá, indicó que durante la primera parte de la cuarentena asistieron varios posoperatorios que presentaron complicaciones, justamente debido a las restricciones impuestas por el aislamiento social obligatorio.“Al estar restringidos los consultorios por la cuarentena, mucha gente se demoró en los controles y algunos terminaron en terapia para control. Después tuvimos varios ACV, sobre todo en personas hipertensas que se vieron afectadas con todos los problemas que trajo aparejada la pandemia y no se controlaron a tiempo. Ahora, con mayor circulación, los accidentes de tránsito ocupan gran parte de las camas de terapia”, precisó González.El director del Samic de Oberá también precisó que durante la instancia más estricta del encierro obligatorio se vieron muchos accidentes domésticos, sobre todo en pediatría.Mientras, a partir de la mayor circulación de personas y vehículos, se vienen incrementando los accidentes de tránsito.“En estos meses de cuarentena, sobre todo en el tramo más estricto, en el sector de pediatría se vieron muchos accidentes domésticos, caídas y cortes, típico de los chicos cuando están mucho tiempo en la casa sin poder salir”, contó González y, a diferencia de su par de Eldorado, en las últimas dos semanas vio un aumento de los cuadros respiratorios que se pueden deber a la estación del año y al mayor movimiento de gente.En cuanto a los adultos, indicó que hasta hace algunas semanas “teníamos consultas frecuentes por dengue, mientras que la mayoría de las internaciones fueron por patologías respiratorias crónicas, como asmáticos y Epoc. En tanto, en los últimos días, como hay mayor circulación de personas y vehículos, volvieron a repuntar los accidentes de tránsito”.Mientras que en el Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga, que funciona en el Parque de la Salud de Posadas durante este período de cuarentena realizaron 560 cirugías oncológicas y de urgencia.En este sentido, Héctor Agnesio, responsable del Servicio de Cirugía General, afirmó que durante marzo, abril y mayo del total de los procedimientos 208 fueron programados y 360 fueron las urgencias.Además, comentó que, debido a la baja circulación de la población y el aislamiento social, se vienen registrando pocos casos de traumatismos, al disminuir las personas alcoholizados, las riñas y los accidentes de tránsito.En relación a los procedimientos que están realizando, precisó que se tratan de casos oncológicos que no se pueden posponer: “Se concretaron cirugías oncológicas de alta complejidad de pulmón, páncreas, colon y cabeza y cuello, entre otras”, explicó.Respecto a las urgencias que atendieron especificó que la mayoría fueron abdominales y torácicos como apendicitis, obstrucciones intestinales e infecciones pleurales severas.