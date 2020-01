Menos experiencia, más compromiso

Sábado 25 de enero de 2020

Después de su participación en el extinto torneo del Interior en 2012, La Picada volverá a tener una participación en un torneo organizado por el Consejo Federal.

El Tren del Oeste fue el último confirmado por la Tierra Colorada y eso le sacó tiempo de armar un plantel con muchos refuerzos, pero el punto a favor de los de Villa Cabello es que tienen una base armada, que viene de ganar la Copa Posadeña.

“Nos encuentra en un buen momento. Quedó la base del equipo, de los compañeros que veníamos jugando la Liga Posadeña y hay una idea de juego”, comentó Francisco Doval, referente de La Picada y capitán del equipo que se consagró campeón a fin de año.

Pico conoce el club, las limitaciones y las virtudes del plantel y por eso es cauto a la hora de ponerse un objetivo. “El objetivo es pasar la primera fase y si se da pelear por el ascenso”, afirmó el defensor.

El haber sido los últimos en ingresar al Regional no es un problema para Doval. “El fixture nos ayudó porque se estira una semana más para nosotros y ahí podemos equiparar las prácticas”, analizó Pico y aseguró que pese a que no llegaron tantos refuerzos como en otros clubes eso no será un problema.

“Hay que aprovechar y disfrutar de esto, porque no todos los años el club va a poder jugar este torneo”, expresó el capitán del Tren del Oeste, quien está convencido de que La Picada puede ser un rival difícil en el Regional.

De hecho, el conjunto de Villa Cabello derrotó a Guaraní la semana pasada en Villa Sarita. Ese día el Tren del Oeste demostró que tenía una idea afianzada ante una Franja desconocida. “Nuestro juego será ese, con la pelota por abajo”, adelantó Doval.

El defensor lleva mucho tiempo en La Picada y por eso toma a este Regional como algo especial. “Es un mimo al alma al humilde club que tenemos, por eso tenemos que disfrutar al máximo. Salir a jugar y que no nos pese que es el primer torneo que vamos a jugar”, sintetizó.

La Picada tendrá libre la primera jornada del Regional y debutará recién el 9 de febrero, cuando reciba a Sporting de Santo Pipó. La zona 6 de la región Litoral Norte se cerrará con Atlético Posadas.

Para esta campaña, el Tren del Oeste sumó a Emanuel Báez, Ramón Fragueiro, Leonardo Ávalos y Leonardo Spagnol. Esos jugadores reforzaron la base de un equipo que fue protagonista de los distintos torneos de la Liga Posadeña a lo largo de 2019 y que pretende hacer historia en el Regional.