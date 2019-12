Meningitis: Misiones registró casi el doble de casos que en 2018

Lunes 23 de diciembre de 2019

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

En cifras 1.913 Notificaciones de meningitis de todas las causas, en el país. Mientas que el año pasado hubo 2.330 enfermos notificados.

Los síntomas de la enfermedad según la edad del paciente

Misiones registró este año 42 casos de meningitis, lo que representa casi el doble que lo registrado en 2018, que fueron 24. Con esta cifra, se convierte -después de Chaco- en una de las provincias de la región NEA que más notificaciones realizó por esta enfermedad.La información se desprende del último Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Otro dato no menor es que mientras la provincia tuvo un incremento en casos notificados, a nivel país la cantidad disminuyó: de 2.330 notificaciones en 2018 a 1.913 notificaciones este año.“La meningitis es una inflamación de las meninges, que son unas membranas que recubren el cerebro y por donde circula el líquido cefalorraquídeo, un líquido que tiene que ver en el pasaje de sustancias al cerebro y en este lugar cuando un microorganismo, bacteria, virus, hongo, se ubica, se multiplica e inflama; eso es la meningitis, es la inflamación de la membrana con el compromiso de líquido cefalorraquídeo”, había explicado la jefa de Infectología del hospital de Pediatría, Liliana Arce, en una entrevista con El Territorio.El documento oficial, en su versión ampliada, no detalla razones o argumentos respecto de la baja en el país y el incremento de casos en algunas jurisdicciones como lo es Misiones. No obstante, la meningitis ocupó un lugar importante en la agenda sanitaria tras el recorte de vacunas. Desde agosto del año pasado está suspendido el refuerzo para los niños de 11 años.Ante la escasez, la entonces gestión de Mauricio Macri había ordenado suspender esa dosis. La medida fue resistida por los ministros de las provincias en el Consejo Federal de Salud (Cofesa). Sólo en Misiones, se estima, que entre 22.000 y 25.000 niños quedaron desprotegidos.Misiones registró 42 casos de meningitis este año, Chaco por su parte notificó 87 casos, Corrientes, 26 y Formosa, 1. De las cuatro, la tierra colorada fue la única que presentó un aumento en la notificación en este 2019.Del total de los enfermos reportados, 23 fueron por meningitis bacteriana. También se detalla la meningitis viral y meningitis parasitarias, micóticas y tuberculosas. De este último tipo sólo Misiones (1) y Chaco (4) fueron las jurisdicciones del NEA en reportar casos.La muerte de una nena por meningitis de la bacteria neumococo disparó la sensibilidad en la comunidad en el segundo semestre del año.En ese sentido, la médica Arce había expresado cómo se diagnostica: “Se hace con punción lumbar”.“Pero no siempre se puede hacer, por ejemplo, cuando el paciente tiene presión endocraneana muy fuerte, no podemos hacerle punción porque podemos hacer daño, cuando está aséptico, en terapia o la zona donde tenemos que punzar tiene lesiones, tampoco. Ahí recurrimos directamente a la tomografía y medicamos empíricamente. En la meningitis hay que proceder rápidamente”, había recomendado la especialista.La principal manera de prevenir es con la vacunación. La meningitis meningococo tipo B (considerado el más grave), no está contemplada en la vacunación gratuita. El calendario oficial argentino, en realidad, protege sólo contra cuatro de los cinco serotipos (A,C,W,Y) que contiene la bacteria, siempre refiriéndose a la meningitis bacteriana. No obstante, las farmacias cuentan con la vacuna Bexsero, para atacar la meningococo tipo B.Le médica infectóloga Liliana Arce habló con El Territorio sobre los distintos tipos de meningitis y cómo se debe actuar.Es una enfermedad con diferente sintomatología según las edades: “Por ejemplo, en un lactante que rechaza el pecho, llora, está irritable, tiene fiebre, tiene la fontanela abultada, es suficiente para pensar en meningitis, en esa edad son esos los síntomas”.Pero en la primera y segunda infancia surgen otros: “Dolor de cabeza intenso, no quieren ver luz, fiebre, suelen estar muy dormidos o irritables y el médico les pide girar la cabeza y no lo pueden hacer porque tienen rígida la columna, porque ahí también circula líquido cefalorraquídeo”.“A veces también la meningitis, en el caso del meningococo, se presenta con erupciones en la piel. La más grave de todas es la meningitis con meningococo con afectación de todo el organismo, esa es la más grave porque es la de mayor mortalidad y mayor secuelas como amputaciones”, comparó entre los tipos del mal.“La otra forma grave es la herpética, que es una meningitis viral, porque este virus tiene la posibilidad de producir grandes hemorragias y destrucción en el cerebro”, comentó.“La meningitis de neumococo prácticamente no la estábamos viendo más porque a partir de 2011 se comenzó a indicar la vacuna Prevenar 13 a los 2, 4 y un refuerzo a las 11 meses”.