Mendoza: hicieron un cumpleaños y provocaron un brote

Miércoles 3 de junio de 2020 | 11:00hs.

Este fin de semana se confirmaron en Mendoza once casos de coronavirus: diez de ellos corresponden a una misma familia que violó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para festejar un cumpleaños.En consecuencia, el gobernador Rodolfo Suárez no ordenará nuevas medidas de flexibilización, pero tampoco dará marcha atrás con las que están vigentes.Todo ocurrió el viernes pasado, cuando un matrimonio y su hijo dieron positivo y quedaron internados en el hospital Paroissien. Luego, se les unieron otros siete integrantes de la misma familia, que asistieron a la celebración en la ciudad de Las Heras, al igual que otras diez personas.El ministerio de Salud mendocino sospecha que el primero en contagiarse fue el padre, que es camionero y estuvo en Quilmes por su trabajo en los últimos días."El nexo se está investigando en torno al núcleo familiar y no se descarta aún al transportista, ya que se espera que desarrolle anticuerpos que sean medibles y así determinar la carga viral", indicaron desde el gobierno provincial.La cadena de contactos llevó al vicegobernador, Mario Abed, e al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi y a un empleado de la vicegobernación a someterse al test de COVID-19 por un posible nexo con los casos de Las Heras, señaló el diario Los Andes.Tras la revelación del cumpleaños clandestino, Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza, aseguró: "Veníamos con datos positivos pero ahora tenemos nuevos casos por la irresponsabilidad de un grupo de personas".En comunicación con El Destape Radio, el dirigente detalló que a partir de este festejo "surgieron casos de contagio y el Gobernador anunció que no se abrirán más actividades".En caso de incluir más actividades quieren analizar "aperturas seguras, teniendo los datos sobre la mesa”."En Mendoza ya estamos disfrutando de algunas actividades que se han podido retomar, la situación la estamos trabajando con el gobierno nacional y provincial", explicó el intendente de la ciudad de 1,2 millones de habitantes.En ese distrito la reapertura comercial ya alcanzó el 80% y Suaréz aseguró que ya están trabajando en un plan hacia adelante, cuando se pueda reabrir el turismo en la provincia.Mendoza registra 94 casos de coronavirus: 42 son importados, 46 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de Covid-19 y seis en investigación epidemiológica. La provincia tiene 67 personas recuperadas y muertes.