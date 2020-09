Mendoza, Catamarca y Salta vuelven a Fase 1 tras seis meses de aislamiento social - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020 | 22:26hs.

Las autoridades de varias provincias decidieron volver a la fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar mayores rebrotes de coronavirus este fin de semana y el lunes, Día de la Primavera, donde los habitantes pensaban reencontrarse con familiares y amigos tras 184 días de cuarentena aunque con sus diversas modalidades regionales.En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez anunció: “Este fin de semana tendremos nuevas restricciones en toda la provincia. Tenemos que acompañar a quienes desde hace seis meses y con mucho esfuerzo están combatiendo en la primera línea la pandemia del COVID-19”.Por eso, estableció una restricción de circulación, desde el domingo a las 16 hasta el martes a las 5.30, con prohibición de actividades y salidas recreativas desde el sábado a las 7 hasta el martes a las 5.30. Los mendocinos solo podrán salir de sus casas para ir a comercios de cercanía. Los restaurantes solo funcionarán con delivery o take away. Habrá multas de hasta 10 mil pesos para clientes y hasta 50 mil pesos para comerciantes. El lunes, además, habrá asueto administrativo.El gobernador Suárez consideró que así evitará rebrotes en la provincia. Para reforzar la medida, ordenó disminuir el transporte público y aumentar el control policial entre domingo y lunes.Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, volvió a fijar la fase 1 en algunas partes de la provincia: "Estamos en una situación de privilegio y la tenemos que cuidar. La región está viviendo una situación muy complicada. Hay que mirar en la región la cantidad de muertos”. Este distrito fue el último en detectar casos positivos y ahora es el tercero con menos casos del país.Por eso, desde el viernes a las 20 y hasta el final del martes, los departamentos Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, La Paz y Belén estarán en fase 1 de aislamiento social.En tanto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, decretó la fase 1 en la ciudad capital y en las localidades de La Caldera, Güemes, San Ramón de la Nueva Orán, San Martín y en los departamentos del Valle de Lerma (Cerrillos, La Viña, Chicoana y Rosario de Lerma).Pero, a diferencia de Mendoza, para atenuar el impacto por el Día de la Primavera, y de Catamarca, para “cuidar el privilegio” de los pocos casos, Salta estará en fase 1 desde el lunes y por las siguientes tres semanas para intentar oxigenar el sistema sanitario, colapsado por la cantidad de contagiados y muertos en los últimos días.Otras provincias, como Tierra del Fuego o Jujuy, no volvieron a la fase 1 del aislamiento social, pero sí reforzaron medidas preventivas para evitar las aglomeraciones o las circulaciones masivas de personas.