Memoria y raíces de un patio de infancia con la lente del arte - El Territorio Misiones

El misionero Abraham Votroba presenta hoy la muestra fotográfica virtual No me olvides desde la cuenta de Instagram de El Más Acá Club Cultural, de Buenos Aires.La inauguración tendrá lugar hoy a las 19 en el IG @elmasacaclub y hasta el 24 de este mes todos los días se compartirán contenidos del artista.En diálogo con El Territorio, Votroba expresó que la jornada inaugural tendrá dos momentos: “A las 19 estará a disposición de quienes se conecten y nos acompañen desde la virtualidad un material audiovisual que propone el recorrido por la muestra. Y un rato después vamos a realizar un vivo donde voy a estar charlando con la galerista y comunicadora visual Fernanda Akian”.El artista radicado en Buenos Aires explicó que las tomas fueron producidas en la tierra colorada, “es un trabajo que se refiere al jardín de la casa de mi madre y la proyección audiovisual es interesante, consta de las imágenes con una voz en off que aborda detalles de cada fotografía”.El público podrá acercarse con la herramienta de la virtualidad a la vegetación del territorio misionero, abundante en con colores y formas.“El evento se puede ver íntegramente por Instagram y consiste en que desde la cuenta se va a compartir todos los días material nuevo de mi trabajo, van a ir posteando imágenes y textos”, adelantó.El Más Acá Club es una galería de arte con bar temático, tienda de libros y cursos de talleres, ahora en pandemia, se abre también desde este espacio desde las herramientas digitales para generar cultura.Votroba refirió que le interesa fotografiar “aquello que tengo el temor de olvidar, quiero conservar esos espacios vividos. El hecho de vivir lejos de mi hogar familiar me enseñó a ver a la distancia”.“Una conexión que tengo con mi madre es a través de la naturaleza, de su jardín y busqué en ese lenguaje comunicarme con ella. Hace poco mi hermana me contó que tiene un recuerdo de mí en el que estoy regando las plantas… me gusta ese relato. A veces pienso cómo sería mi vida si fuera una planta, cómo serían mis hojas, qué color tendrían, hasta dónde llegarían mis raíces”.En el proceso resaltó: “Traté de concentrarme en los pensamientos evocativos, aquellos momentos en el jardín de la casa deshabitado por la siesta o las noches, aunque nunca en silencio. Se escucha una voz interior de niño y la de una madre”.Para el artista, la muestra es, en un punto, un pequeño testimonio del lugar de su infancia, “algunas de las tomas fueron hechas desde una altura media, para recuperar aquello que miraba. Busqué esas imágenes de ensueño, objetos de mi memoria, relatos de una fábula infantil que vuelven a cobrar vida en este momento. Mientras duerme el presente, crecen mis recuerdos”, describió en la síntesis de su exposición.La muestra se compone de 22 fotografías tomadas en Misiones, la mayoría en la casa familiar en Posadas.La propuesta artística es dinámica y cada día tendrá material diferente con conceptos e imágenes inéditas que se irán posteando.“Invito a la gente de Misiones y a todos a acompañarme en esta propuesta, que es una manera de estar en mi tierra”, dijo.A finales del año pasado, el artista expuso Viaje interior, una serie de imágenes reflejo de los sentimientos en el Hotel Anselmo, en San Telmo, Buenos Aires.