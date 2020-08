Mel C inspirada por la gira de las Spice - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

Después de la primera gira de las Spice Girls en más de una década, Melanie C -Sporty Spice- comenzó a delinear las canciones de su octavo disco solista, en el que refleja la influencia que su banda de toda la vida tiene en sus 25 años de carrera y que conforman el álbum más personal de su carrera. Aunque acepta que sacar un disco nuevo sin poder tocarlo en vivo es “súper raro”, se muestra confiada: “La pandemia dio la posibilidad de “compartir tiempo y apoyarnos, aunque sea desde lejos”, sostiene.Las canciones de este nuevo trabajo apuntan a la superación personal, a aceptarse y a no tener que dar tantas explicaciones dentro de la burbuja de fama masiva en la que ve inmersa su vida. Con un mensaje profundo, el tono bailable invita a la pista. El primer single del disco, Who I Am”, tiene el potencial para convertirse en un himno Tiene dos clips. El oficial, con Mel como una estatua en un museo y el otro, rodado en cuarentena. Un reflejo de sus dos personalidades: la pública y la personal. “Siento que hice muchísimo y es tiempo de celebrarlo”, acotó la spice.