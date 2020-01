Meghan retoma el volante de su vida

Martes 21 de enero de 2020

¡Finalmente en el asiento del conductor! Meghan Markle fue retratada con una mirada de profunda satisfacción mientras comienza a vivir su nueva vida de civil fuera de la corona. La duquesa de Sussex, de 38 años, fue vista manejando su propio vehículo mientras se retiraba de la mansión valuada en 14 millones de dólares que alquila en Canadá con el príncipe Harry.Sin la presencia de su hijo Archie en el auto, la duquesa fue fotografiada por la calles canadienses y de paseo con amigas.Mientras que el príncipe Harry hace frente al escándalo en Reino Unido y cumple sus últimos compromisos como miembro de alto rango de la familia real británica, su esposa se acomoda en su nuevo hogar y mantiene una intensa actividad solidaria. Así fue que el miércoles pasado, visitó un refugio de mujeres en un barrio humilde de Vancouver y después concurrió a otra entidad centrada en promover la igualdad para las niñas.Además, todo indica que también tiene planes de volver al mundo del entretenimiento, la semana pasada firmó un contrato con Disney para poner su voz en un doblaje a una de las producciones. Pero también está siendo pretendida por el CEO de Netflix, Ted Sarandos, que ya expresó su deseo de ofrecerle trabajo.Los empleados de los duques en su casa de Frogmore Cottage en los terrenos de Windsor fueron reubicados en otras residencias de la reina Isabel II. Dicha propiedad seguirá siendo el hogar de la pareja cuando esté en Reino Unido, pero para evitar las críticas decidieron devolver los casi 3 millones de dóalres que gastaron en su remodelación el año pasado.El domingo, Harry finalmente habló de su abdicación y aseguró que “no tuvo otra opción”. “Confiábamos en poder continuar sirviendo a la reina y a la Commonwealth sin necesidad de recibir fondos públicos, pero no fue posible”, se lamentó durante la cena para recaudar fondos para la organización Sentebale, que fundó en 2016 y que ayuda a niños con VIH en África.“Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados. Teníamos esperanzas y estábamos aquí para servir. Por esas razones me da una gran tristeza que haya llegado a esto. La decisión que tomé junto a mi esposa de dar un paso al costado no fue algo a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones y realmente no tuve otra opción”, se sinceró. “Lo que quiero aclarar es que no nos estamos alejando. Seguiré siendo el mismo hombre que aprecia a su país y dedica su vida a apoyar las causas que son importantes para mí”.