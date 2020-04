Megaconcierto contra el coronavirus

Viernes 17 de abril de 2020

Taylor Swift, Jennifer López, J Balvin, Sam Smith, Celine Dion y Shawn Mendes son algunos de los artistas que se sumaron al megaconcierto solidario por el coronavirus que, bajo el lema “Un Mundo: Juntos en Casa” se celebrará este fin de semana en apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lady Gaga fue la estrella encargada de coordinar este evento junto a la OMS, que se emitirá en varios canales mundiales y en la mayoría de redes sociales, en vivo.

El espectáculo será transmitido en inglés. Pero, tendrá traducciones alrededor de todo el mundo y, a su vez, Latinoamérica tendrá un espacio preponderante en el show. La música latina tendrá su lugar con Becky G, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta, J Balvin y Maluma, en un especial que durará un poco más de una hora.

El evento comenzará este sábado y se dividirá en dos partes, con una emisión inicial de seis horas en la que los artistas actuarán en las redes sociales y posteriormente un gran concierto de dos horas que se emitirá por la noche en canales de los Estados Unidos y en la mayoría de las plataformas.

La BBC, según publicó EFE, anunció la retransmisión televisiva en la mañana del domingo.

Paul McCartney, Stevie Wonder, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Lizzo, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, Elton John, J Balvin, John Legend y Kacey Musgraves son algunos de los artistas que estarán en el espectáculo.

En las seis primeras horas, el público podrá disfrutar de Michael Bublé, The Killers, Kesha, Jessie J, Angèle y Christine and the Queens, entre otros grandes del mundo de la música.

Lo cierto es que, pese a las distancias, todos estarán presentes y será parte de una experiencia increíble.