Medios españoles aseguran que Messi se ve más afuera que adentro del Barcelona - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020 | 17:04hs.

El astro rosarino Lionel Messi se reunió hoy con el nuevo director técnico de Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, y le dijo que "no ve claro su futuro" en el club, informaron medios españoles. Así, volvieron a dispararse las versiones sobre la posible salida del crack hacia otro destino, más allá de que tiene contrato hasta el año que viene con Barcelona y más de una vez aseguró que quiere terminar su carrera en el equipo "azulgrana"."Messi comunica a Koeman que no ve claro el futuro en el Barsa", informó RAC1, una de las radios más escuchadas en Catalunya. "El jugador argentino le ha transmitido el malestar y el disgusto por la situación que vive el club tras el 2-8 contra el Bayern Munich" en Lisboa, Portugal, por los cuartos de final de la Liga de Campeones, añadió la emisora en su informe sobre la reunión."Messi le traslada sus dudas a Koeman", coincidieron los diarios Mundo Deportivo y Sport; "Messi le dice a Koeman que se ve fuera del Barsa", profundizó As; "Messi alimenta las dudas en plena crisis de Barcelona", se sumó El País.La derrota histórica ante el equipo alemán terminó de dinamitar el clima interno del club, ya agitado desde que trascendieron, meses atrás, las intenciones de la directiva encabezada por el presidente Josep María Bartomeu de fomentar campañas de desprestigio hacia algunos de sus futbolistas a través de las redes sociales.Entre los jugadores ahora apuntados para emigrar están el defensor Gerard Piqué, el volante Sergio Busquets y el delantero uruguayo Luis Suárez, el mejor amigo de Messi dentro del plantel.En el encuentro de este jueves en el domicilio del jugador, Koeman, quien dejó sus funciones al frente del seleccionado de Países Bajos para reemplazar a Quique Setién en Barcelona, repitió lo que ya manifestó públicamente en su presentación: Messi es fundamental para la reconstrucción del equipo.Pero las dudas del rosarino no están puestas en la consideración que le tiene el nuevo entrenador sino en el proyecto que pondrá en marcha. Esto es: qué jugadores se irán y cuáles llegarán.Mientras tanto, y más allá de la dificultad económica que supondría su salida de Barcelona, entre los equipos que se apuntan al sueño de contratarlo se encolumnan Manchester City, de Inglaterra; Inter, de Italia; Paris Saint Germain, de Francia; y el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, del ex futbolista inglés David Beckham.