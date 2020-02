Médicos comienzan a cortar servicios por deudas con obras sociales

El sistema de salud no está al margen de los vaivenes de la economía. A la lucha de los médicos por unificar el valor de la consulta, se suma otra situación aun más compleja: la deuda con determinadas obras sociales y prepagas.

El retraso en los pagos lleva, en algunos casos, más de dos meses por lo cual hay profesionales de la salud que optaron por cortar el servicio o bien incrementar el arancel que acompaña la orden médica, según lo relevado por El Territorio en consultorios de Posadas. En tanto, el Círculo Médico de Misiones está en etapa de intimación, carta documento mediante, para destrabar el pago por las prestaciones prestadas.

Un espacio donde se siente la crisis en el sector privado es el hospital Ramón Madariaga, ubicado en el Parque de la Salud de la ciudad capital. Es que la deuda con los prestadores se extiende a estudios clínicos e internaciones. El personal médico que se desempeña en el Servicio de Emergencia señaló que “cada vez reciben más pacientes con cobertura social que necesitan internación pero son rechazados en los sanatorios”.

“Hay mucho riesgo y es poco redituable el trabajo. Nosotros somos trabajadores y tenemos un abanico de posibilidades de trabajo y si no conviene, dejamos ese trabajo. Los que deben ponerse la mochila al hombro son las obras sociales. Un médico no puede atender a medias a un paciente, por eso directamente hay médicos que cortan las prestaciones”, señaló Fernanda Torres, presidenta de la Asociación Civil Médicos Misioneros (Ammi) al tiempo que agregó: “Los profesionales dejan de prestar servicios por deudas de las obras sociales. Hay algunas que adeudan hace seis o siete meses ¿Qué trabajador puede estar sin cobrar tanto tiempo? El tema es que se puede tener buenas intenciones porque hay otras obras sociales que están al día pero llega un momento en que es imposible. Es muy bajo el monto y muy lento el pago”.

Ubaldo Astrada, presidente del Círculo Médico de Misiones, se refirió al sistema de cuenta corriente contemplado en los convenios que pactan con las obras sociales o empresas de medicina privada. “Trabajamos con una boleta que el paciente le da al médico en su consultorio y el médico la trae a fin de mes, juntamos todas las boletas hacemos una facturación, se entrega a la obra social y a partir de la fecha de entrega hay un plazo, dependiendo el convenio, que puede ser a 30 días o 60 días para el pago. En este momento, tenemos algunas obras sociales que se han demorado más de 60 días. La conducta del Círculo es hacer los reclamos a través de las vías pertinentes, primero en forma directa y después carta documento y estamos en esa gestión”, explicó.

“Entiendo que hay médicos que ante la necesidad, porque el médico vive de su trabajo y dos meses sin cobrar es muy difícil, entiendo que están cobrando en forma particular pero institucionalmente no hay ningún tipo de cortes en los servicios”, dijo el titular del Círculo



Valor de la consulta

“Lo que queremos es que las prestatarias acaten lo que emite cada año el Colegio Médico de Misiones, que es un valor de la consulta ética, el cual en la actualidad dista mucho de la realidad”, sostuvo Torres. En ese sentido, citó que el año pasado el valor de la consulta ética estaba en mil pesos mientras que en la actualidad las obras sociales pagan entre 230 pesos o 500 pesos, en el mejor de los casos.

“Las especialidades básicas que son Pediatría, Clínica Médica, Ginecología y Medicina General están siempre por debajo de lo que es la consulta médica”, comentó la presidenta de Ammi.

En cifras $ 1.000 Es lo que se conoce como valor de la consulta ética, que emite el Colegio Médico de Misiones. Después cada obra social firma convenio con prestadores.

“Estamos con intimaciones reglamentarias a las prestatarias”

“Estamos con intimaciones de tipo reglamentarias respecto al convenio firmado, hemos mandado cartas documento. Cortar el crédito no se está haciendo de modo institucional pero entiendo la situación de los colegas que necesitan vivir, se quedan sin recursos y le cobran al paciente”, explicó en diálogo con El Territorio, Ubaldo Astrada, presidente del Círculo Médico de Misiones al tiempo que insistió “aunque no es lo que está convenido administrativamente”.

Consultado sobre el valor de la consulta señaló “estamos tratando de unificar el costo de la consulta médica”.

Al margen de IPS y Pami, hay obras sociales nacionales, regionales y provinciales con las que se firman convenios en los que se fijan valores de consulta y tipo de prestaciones y se pactan reajustes a partir de determinados índices. “Hay convenios que tenemos hace 15 años y se fueron haciendo modificaciones pero hay uno que tiene 60 días de pago y en la época que se hizo no había inflación”, aseveró Astrada al tiempo que estimó que en promedio, las obras sociales pagan 500 pesos la consulta médica.

La Zona Sur comprende el siguiente triángulo geográfico: Posadas - Apóstoles y Posadas - Puerto Rico. En ese territorio hay asociados unos 600 médicos que se rigen por los convenios firmados por el Círculo Médico.

Incluso el Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa una situación similar a la medicina privada. Hace días circulan versiones de que en sanatorios de Posadas y algunas localidades como Leandro N. Alem y Oberá no reciben a afiliados que llegan a la guardia de Emergencias o ponen cupos en la atención. Desde el IPS dijeron días atrás a este medio que “hay deudas con los distintos prestadores sanatoriales que se están saldando poco a poco”.

“Intervenciones y otras prestaciones como ecografías son las que se ven afectadas por la falta de pago de las obras sociales, no sólo las consultas”, subrayó Torres y añadió “lo primero que dicen en la obra social es ‘denuncie al médico que cobra plus’ pero detrás de ese plus hay un arancel diferenciado por lo que no paga la obra social”.