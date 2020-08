Médico misionero en Jujuy: “El hospital está saturado con pacientes de Covid” - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020 | 12:51hs.









Días atrás, El Territorio dio a conocer la historia de dos médicos del Hospital Samic de Eldorado que viajaron hacia la provincia de Jujuy para brindar ayuda al colapsado sistema de salud por la que atravesaba el hospital San Roque de San Salvador de Jujuy.Tras diez días de intenso trabajo, los médicos regresaron a la tierra colorada y uno de ellos , Roberto Velazquez, habló de su experiencia en Acá te lo contamos de RadioActiva 100.7.“En esos 10 días, ese hospital fue reacondicionado como para estos pacientes, con aproximadamente 100 camas, 70 de terapia intensiva y de terapia intermedia para pacientes recuperados o con estados no tan graves” comentó Velazquez.Ante la consulta sobre las posibles mejoras en la situación sanitaria de la provincia del norte de Argentina, el médico respondió que “durante esos diez días, hubo 100 por ciento de camas ocupadas, así que no se puede decir que la situación haya mejorado, sino que se mantiene” explicó.Pese a las mejoras en el hospital, el crítico panorama difícilmente mejore con rapidez, dado que “ cada paciente que ingresa tiene aproximadamente 15 días de internación y no hay muchas liberaciones de camas”, algo que se complica aún más a medida que llegan más contagiados.