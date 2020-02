Médico de posadas chocó con su familia en Brasil

Viernes 7 de febrero de 2020

Una familia misionera que volvía de sus vacaciones en Brasil sufrió un accidente de tránsito poco antes de llegar a la frontera. En el vehículo, un Audi Q3, se movilizan cinco personas quienes resultaron con heridas de distinta consideración. El más perjudicado es un niño de 11 años.

Según pudo reconstruir El Territorio, al volante iba el reconocido médico posadeño Ramón Cerenich. El siniestro ocurrió el miércoles sobre la ruta BR-285 a la altura de la localidad de Santo Antônio das Missões, del estado de Río Grande do Sul. El auto, según las imágenes difundidas, quedó en un barranco.

El sitio Radio Progreso señaló que, por causas que son materia de investigación, el vehículo argentino impactó con una Toyota Hilux cerca de las 18. En el lugar trabajó el cuerpo de Bomberos y los heridos fueron derivados al Hospital de San Borja, donde fueron asistidos por los profesionales médicos.

Los conductores fueron sometidos al alcotest, que arrojó resultado negativo.

Gastón Roux, titular de la Red de Traslados de Salud Pública de la provincia de Misiones, dijo ayer a El Territorio que el nene de 11 años permanece en terapia intensiva “para mayor control, pero su estado es estable luego de una cirugía abdominal a la que fue sometido. Se encuentra en posoperatorio”.

“Está en el Hospital Iván Goulart de San Borja y estamos en permanente comunicación para luego concretar el traslado. Pedimos también la intervención del Consulado Argentino para que se ocupe de la situación”, dijo.

Por otra parte, el funcionario destacó que los demás ocupantes del automóvil están en observación y se esperaba que sean dados de alta.

“Ya está todo listo para recibir al menor en el Hospital Pediátrico Fernando Barreyro, de Posadas, en el que permanecerá en terapia intermedia”, puntualizó. Está previsto que el traslado se haga, si todo transcurre como esperan, durante la jornada de hoy.

En la víspera trascendió un audio atribuido al galeno, en el que señala: “Estoy en un hospital en San Borja, tuvimos un accidente, chocamos de frente con una camioneta que venía en contramano sola y no se corrió. Me corrí yo al otro carril, se me tiró encima, me pegó de frente y volcamos”.

Además, en el audio manifiesta: “Chocamos a unos 30 kilómetros de acá, volcamos en un barranco al costado de la ruta. Estamos todos golpeados, lastimados pero bien”.