Medicina prehospitalaria y nuevos planes sanitarios para el 2021 - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Los ministros y titulares de organismos gubernamentales continúan con el análisis de las estimaciones de recursos para el 2021, junto a los diputados de la Comisión de Presupuesto. La jornada de ayer fue el turno de dos ministerios pilares en Misiones: Energía y Salud.En el primer caso, su titular, Paolo Quintana, realizó una exposición en la que detalló que el área tendrá un incremento del 79,76% en referencia a lo que se presupuestó para el año en curso, una suba considerable debido a “la asignación de una nueva cuenta especial para trabajos públicos, de alrededor de 190 millones de pesos, conformada por el Fondo Provincial de Desarrollo de Infraestructura Eléctrica”.Mientras, por la cartera sanitaria, Oscar Alarcón dio un pormenorizado informe de gestión y, tendrá alrededor del 51,20% de aumento para la Finalidad Salud.El ministro Alarcón explicó los planes que se encuentra encarando el ministerio. Entre otras cosas, mencionó que para el año que viene se está trabajando en el nuevo Plan Sanitario Integral Misiones, referido a la atención primaria. “Abarca de forma transversal a todos los programas y lo que hace es articular para darle accesibilidad a la gente, equidad, calidad, con una respuesta eficiente”, manifestó.Al mismo tiempo afirmó: “Lo que buscamos con este programa es que la gente que se atiende en el Caps tenga la misma oportunidad que el que va a emergencias del Hospital Escuela o al Samic. Que por ejemplo si no ve bien o la glucemia le dio alta, ya salga con la herramienta en la mano, que le va a hacer atender con el especialista en el nivel superior, que se articule para que reciba la complejidad que merece. Y si se puede resolver en ese lugar, que se resuelva con medicina y respuesta de calidad”.Pero pese a que el objetivo principal es la atención primaria y la prevención, Alarcón anunció también el Plan de Fortalecimiento del Segundo y Tercer Nivel de Atención.“La estrategia que vamos a tomar es contemplar aspectos económicos, infraestructura, equipamiento, conectividad para que el que se atiende en los Samic sepa que va a recibir respuesta como la que busca en un centro de mayor complejidad. Que la provincia esté articulada y que llegue a los lugares de complejidad lo que debe llegar”, sostuvo.Adelantó, en tanto, que para el próximo año “está programada la tecnicatura en medicina prehospitalaria, para que cada centro de la provincia tenga un equipo que trabaje antes de llegar al hospital, no solamente en catástrofes, sino también en los accidentes de tránsito”.Alarcón hizo un recorrido específico por todas las acciones que se realizaron desde incluso antes de que se diera a conocer la pandemia del Covid-19, destacando la posición de Misiones en cuanto a la prevención y equipamiento.“Se habilitaron protocolos, controles sanitarios, estaciones de atención a camioneros, se concientizó. Imagínense que 15.000 repatriados pasaron por Iguazú, con sus respectivos cuidados. Se entregaron además más de un millón de equipos personales de cuidado, porque el gobernador Oscar Herrera Ahuad me pidió que comprara los equipos aun cuando no estaba definida ni la cuarentena. Estoy orgulloso del equipo, seguimos estando en todas partes, no vamos a bajar los brazos y no vamos a retroceder ni un solo paso”, aseveró Alarcón.Afirmó también que son importantes las leyes aprobadas, como la de obligatoriedad del barbijo, mencionando que se labraron 1.551 multas por uso indebido o no utilización que fueron recibidas por Salud Pública.Otro de los temas complejos sigue siendo el dengue en la provincia, sobre lo que Alarcón explicó: “Tuvimos un pico en la semana 11 del ciclo epidemiológico, que fue en marzo, y en la semana 28 prácticamente quedamos dos semanas sin notificaciones de dengue. Hubo brotes en varias localidades como Posadas, Puerto Iguazú, Oberá y Andresito, que fueron las más afectadas. Han circulado el DEN-1, DEN-2 y DEN-4 en la provincia, con mayor cantidad de DEN-1. A todas las notificaciones las tomábamos como positivas y actuábamos en consecuencia con los bloqueos, pero de los 10.083 notificados en el período epidemiológico, 1.539 fueron descartados por laboratorio”, dijo.El funcionario contó que hay nueve centros de atención de alta complejidad: Madariaga, Neonatal, Pediatría, los Samic de Eldorado, Iguazú, Oberá y San Vicente; el Hospital de Fátima y el Favaloro.Hay un total de 1.813 camas en hospitales públicos e idéntica cantidad en sanatorios privados, sumando 3.600 camas en toda la provincia. Dijo que hay unas 800 camas críticas, de las cuales más del 60% se encuentra disponible, y 162 camas con respiradores en centros de nivel 3.Además, destacó el fortalecimiento de la red de traslados, con 166 ambulancias en toda la provincia, de las cuales 15 fueron entregadas este año, mientras que hay otras 23 en proceso de compra. En esa línea, especificó que en Misiones hay 10.840 agentes de salud, entre médicos, promotores, médicos comunitarios, contratados, de planta.Quintana detalló que los fondos para el Ministerio de Energía tienen como destino “una primera parte para obras de emergencia en infraestructura eléctrica, una segunda para desarrollo energético y una tercera orientada principalmente al equipamiento necesario para adecuar las protecciones en las redes eléctricas”.Y mencionó que se trabajará “en la calidad del suministro, el desarrollo, la eficiencia energética y el aprendizaje energético. A partir de allí vamos a trabajar en el mejoramiento de infraestructura del sistema interconectado provincial y en el fortalecimiento para el mantenimiento preventivo de las redes, que es un punto importante para la provincia”. Para lo cual también consideró importante dotar de nuevas tecnologías, redes y un banco de datos con todas las cooperativas.Se refirió a otras obras de relevancia. “Estamos trabajando en incorporar potencia a la matriz energética”, lo cual requiere “ver los puntos que necesitan intervención para aumentar la potencia y energía mediante la incorporación de centrales. Para eso estamos realizando estudios en diferentes puntos de la provincia y programas de aprendizaje energético orientados a las escuelas”, argumentó.Sobre esto, nombró la asistencia a escuelas técnicas, con luminarias led, sistema de iluminación fotovoltaica -para que también sirva como herramienta de aprendizaje para los alumnos-, y el programa Siembra, para escuelas agrícolas, en el que se proveerán soluciones energéticas para al menos 40 establecimientos.“Son objetivos permitir el acceso a energía seguro y confiable, mejorar la calidad de suministro, promover la innovación, aplicación y uso de tecnología para el desarrollo y la creación de políticas públicas tendientes a la autosuficiencia energética”, concluyó.