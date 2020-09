Media sanción al refinanciamiento de las deudas de las provincias con Anses - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

Misiones consiguió de esta manera refinanciar más de 900 millones de pesos, cuyos pagos se difieren en varias cuotas después de la sanción de una ley -ahora con media sanción en Diputados- para liberar a Anses de pagar a los jubilados de la reparación histórica. Además, la Nación lo primero que hizo fue devolver las retenciones de coparticipación que realizó como garantía de los pagos.





El oficialismo logró dictamen para el aporte solidario

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmó ayer el dictamen de mayoría para que el proyecto que grava a las grandes fortunassea votado en el recinto del Congreso de la Nación.



Durante el debate se hizo un repaso acerca de las modificaciones que se le hicieron a la propuesta del Frente de Todos, sobre la cual hubo un dictamen de mayoría y uno de minoría por el rechazo, impulsado por la oposición.



El presidente de la Comisión, Carlos Heller, explicó que se modificó el criterio de la fecha de aplicación del cálculo para determinar el valor del aporte. “Estaba fijado en el 31 de diciembre y lo hemos puesto a partir de la promulgación de la presente ley. Esto es para no tomar un valor retroactivo”, detalló.



Otro cambio que se implementó es que finalmente el aporte solidario solo abarcará a los residentes en Argentina.



La iniciativa establece un aporte solidario, por única vez, a las personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos con una tasa progresiva entre el 2 y el 3,5%.



El objetivo del gobierno es recaudar unos 307.000 millones de pesos, equivalente a 1,1 por ciento del PBI para destinar a planes sanitarios y al sistema productivo, tras la crisis originada por la pandemia del coronavirus.





La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y, paralelamente, modifica el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).La iniciativa del Poder Ejecutivo recibió 245 votos a favor, tres en contra -del Frente de Izquierda y José Luis Patiño, del PRO- y una abstención, de Héctor Stefani, también del PRO.Con la futura ley, 21 de los 24 distritos -las excepciones son Córdoba, San Luis y Santa Fe- podrán rediscutir sus deudas con la Anses en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.Para no afectar fondos de los jubilados, el proyecto aprobado indica que el programa de Reparación Histórica será financiado a través de recursos propios de la Anses y del Tesoro, ya que la ley sancionada en la gestión anterior ponía como fuente de recursos al blanqueo de capitales y, en segunda instancia, el FGS.A pesar de algunas objeciones, Juntos por el Cambio acompañó la votación del proyecto, al igual que el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, las bancadas de José Luis Ramón y Eduardo “Bali” Bucca.El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y recordó que el FGS, al momento de su creación, “tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales.Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior, estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.Desde Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori se refirió a las deudas de las provincias e informó que totalizan 25.000 millones de pesos que vencieron, en su gran mayoría, en agosto.La Anses detrajo ese monto de la coparticipación que le corresponde a las provincias, “causándoles un grave perjuicio financiero”, y luego, tras un acuerdo con la Nación, “se suspendió por 45 días el plazo del vencimiento”, que será a lo largo de la primera quincena de octubre.Ante este panorama, Pastori marcó “la urgencia de tener esta ley aprobada para que no vuelva a vencer ese plazo” y las provincias no vuelvan a verse afectadas.El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, había firmado en agosto un convenio de financiamiento con María Fernanda Raverta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).Se determinó por parte de este organismo un desembolso de 979.775.236 de pesos en concepto de financiamiento del déficit del Sistema Previsional de Misiones para el ejercicio 2017.No obstante, hay una deducción por anticipo realizado, con lo cual el saldo es un poco más de 700 millones de pesos.