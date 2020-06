“Me gustaría que la familia conozca a Mía”

Lunes 8 de junio de 2020

“Me gustaría que mi familia, mis papás y los papás de Sabri puedan conocer a Mía. Es duro porque yo respeto la cuarentena y me parece que es lo que tenemos que hacer todos. Fui padre y nadie la conoce. Eso un poco me afecta. Es triste que los abuelos no puedan conocer a su nietita”, dijo Germán Paoloski cuando en PH Podemos hablar, en una sección especial del programa en la que los invitados pueden pedir un deseo.

El conductor de El noticiero de la gente, en Telefe, que fue padre por tercera vez de Mía junto a su esposa Sabrina Garciarena, habló también de sus sensaciones previas al nacimiento cuando ya se había arrancado con la cuarentena.

“Cuando vi que la cuarentena se iba estirando me empezó a dar un poco de miedo. Yo había tenido hijos en condiciones normales y ahora pensaba a qué sanatorio o a qué clínica voy a ir si lo necesitamos o incluso para hacerle los tradicionales chequeos de rutina. ¿Estará lleno de casos? Me llené de temores y de dudas”, confesó el conductor. “Después, cuando lo transité fue mucho más tranquilo y natural de lo que yo lo imaginaba. Tuve más miedo que lo que fue realmente la situación”, continuó.

Más adelante hizo referencia también a la necesidad de reencontrarse y conectar con sus seres querido, ya que sus padres, suegros, parientes y amigos más cercanos todavía no conocen a la nueva integrante de la familia.

“Con mis hijos anteriores vinieron mis papás, amigos, compañeros de laburo y desfilaban por el sanatorio. Ahora fuimos nosotros solos, así estuvimos tres días porque fue cesárea en el sanatorio, volvimos a casa y están todos sin conocerla”, se sinceró.

“Me gustaría abrazar a mi familia, que la puedan ver, que la puedan tocar, que la puedan cargar. Mis viejos están desesperados y los papás de Sabri también”, aseguró Paoloski.