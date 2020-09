“Me genera emoción ese acto de poner en órbita algo” - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 05:00hs.

Una nueva hazaña de científicos argentinos tiene como protagonista a un misionero, Mauricio Lange, quien es pieza clave en lo que fue la construcción para el lanzamiento, en la noche del domingo último, del segundo Satélite Argentino de Observación de Microondas (Saocom), que trabajará en sintonía con su par elevado a la órbita terrestre hace casi dos años.Desde su hogar, en la provincia de Córdoba, este ingeniero electromecánico oriundo de Leandro N. Alem responde a la requisitoria de El Territorio.“Me generó y siempre me ha generado mucha emoción ese acto de poner en órbita algo”, confiesa.El lanzamiento, llevado a cabo en Cabo Cañaveral a través de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, pudo verlo “a través de videoconferencia en compañía de sus hijos. El profesional, de 44 años, tiene dos hijos: Camilo (8) y Oliverio (6).“Compartíamos con varios compañeros a través de mensajes ese momento” dijo Lange.Consultado sobre si se imaginaba ser parte de la historia espacial no sólo de Argentina sino del mundo, reconoce: “Creo que uno nunca puede imaginarse esas cosas”.Añadió, sin embargo, que en su juventud, mientras cursaba la secundaria en la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) 9 en Alem, siempre soñó con “poder trabajar con computadoras y claramente se me cumplió, es lo que pude hacer antes y después de que ingresé a trabajar en la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales)”.En una breve reflexión sobre como conseguir sus metas, Lange hizo memoria: “Cuando estaba en el secundario me apasionaban las computadoras y sabía que para lograr mis sueños me tenía que ir a una universidad grande”.“Claro que tuve la oportunidad del acompañamiento de mis padres -valoró-, pero tuve que sufrir el primer tiempo donde en una ciudad donde no conocía ni conocía a nadie pasé miedo y soledad, pero finalmente vale la pena”.Destacó a modo de consejo para quienes hoy están donde él estuvo hace muchos años que “hay que ir a buscar tu destino, total después siempre se puede volver”.La misión Saocom consiste en la puesta en órbita de dos satélites, Saocom 1A y 1B, idénticos. El primero fue lanzado en octubre de 2018 y con este del fin de semana se completa la configuración de contar con ambos, cuyo principal equipo activo es un radar de microondas.Tienen una antena de 35 metros cuadrados, compuesta por siete paneles formados cada uno por un conjunto de 20 miniantenas.Cada uno tiene nada menos que 140 computadoras y kilómetros de cables que le permitirán al país obtener mapas de la humedad y la topografía del suelo de noche o de día, esté despejado o nublad,o y con esa información elaborar índices de sequía, hacer monitoreo de bosques, mapas de pendientes, identificar puntos de acumulación de agua, de humedad en superficie, todos datos vitales para la producción rural.En ese sentido, el ingeniero Lange explicó que todo este trabajo lo conforman “los proyectos en Conae que están dentro de un plan nacional, es decir hay como un horizonte dentro de ese diseño que dura diez años y se renueva cada cinco”.Asimismo, anticipó que ya se está trabajando “en el diseño de lo que será el Saocom 2” y sobre su futuro inmediato dijo que seguirá dentro de la Conae.Específicamente se encuentra abocado “a la verificación y validación de los elementos terrenos de una misión satelital que se llama Savia Mar y que va servir para mejorar el conocimiento que tenemos hoy del mar Argentino”.Respecto a ello, añadió que este proyecto “va a estar inserto dentro del programa que se llama Pampa Azul y que con esa información se va a poder mejorar muchísimo lo que es la actividad pesquera argentina”.